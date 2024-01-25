كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم 2024:الجزائر تتأهل للمباراة النهائية بعد فوزها على الرأس الأخضر (32-26)

القاهرة - تأهل المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأمم 2024 لكرة اليد في نسختها السادسة والعشرين الجارية بمصر (17 - 27 يناير) بعد فوزه على نظيره للرأس الأخضر بنتيجة (32-26), الشوط الأول (16-08) في مباراة المربع الذهبي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بالقاهرة.

هذا الفوز هو الخامس على التوالي للسباعي الجزائري بعد المسجل أمام على التوالي: الغابون (31-27) و ليبيا (34-19) و المغرب (30-23 ) في الدور الأول و جمهورية الكونغو الديمقراطية (36-23) في الدور ربع النهائي, ضامنا بذلك تأهله لمونديال-2025 رفقة منتخبات مصر و تونس و الرأس الأخضر.

و سيواجه زملاء مسعود بركوس في المباراة النهائية المنتخب المصري حامل اللقب في الدورتين الأخيرتين, الفائز في وقت سابق من اليوم, على نظيره التونسي (30-25), حيث سيخوضون مباراتهم النهائية رقم 14 منذ الأولى في دورة-1981 بتونس, و الأخيرة في نسخة 2014 بالجزائر حيث توجوا باللقب السابع و الأخير على حساب تونس (25-21).

ويتأهل المتوج باللقب مباشرة إلى دورة الألعاب الاولمبية القادمة بباريس 2024, فيما يلعب منشط النهائي و صاحب المركز الثالث, الدورة التأهيلية الأخيرة للموعد الاولمبي.

أما المنتخبات المحتلة للمراكز الخمسة الأولى في الدورة فستمثل القارة الإفريقية في مونديال 2025 المقرر في كرواتيا و الدانمارك و النرويج.

نتائج الدور نصف النهائي:

-- مصر - تونس 30 - 25

-- الجزائر - الرأس الأخضر 32-26