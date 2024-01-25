الرابطة الأولى موبيليس : قمتان في مقدمة و وسط الترتيب, والرائد مولودية الجزائر في خطر بوهران

الجزائر - تقترح الجولة الخامسة عشرة للرابطة الأولى "موبيليس'' لكرة القدم, المقررة أيام الجمعة و السبت و الأحد, عدة مباريات واعدة, أهمها قمة مقدمة الترتيب بين اتحاد خنشلة و نادي بارادو و لقاء شباب بلوزداد بشبيبة الساورة اللذين يتقسمان الصف الخامس, وأيضا التنقل الصعب للرائد, مولودية الجزائر (33 نقطة) إلى وهران لمواجهة المولودية المحلية التي عاد الاسبوع الفارط بفوز ثمين من البيض.

و سيتمكن الفائز بلقاء, ا.خنشلة - نادي بارادو من الانفراد بالمركز الثاني لوحده, وربما بمركز الوصافة في حال فشل الوصيف الآخر حاليا, اتحاد الجزائر, في تجاوز عقبة نجم مقرة في المباراة المبرمجة ليوم الأحد بالملعب الأولمبي 5 جويلية.

وبعد بداية موسم متعثرة, نجح اتحاد الجزائر في تسجيل خمسة انتصارات متتالية, آخرها يوم الثلاثاء الماضي أمام نجم بن عكنون, مما سمح له بالصعود إلى المركز الثاني بمجموع 23 نقطة. وبإمكان الفريق مواصلة مسيرته المظفرة والتطلع لخوض الأدوار الأولى, لكن هذا يمر من بوابة فوز آخر ضد نجم مقرة.

أما الرائد الحالي للبطولة, فريق مولودية الجزائر فهو مدعو إلى رفع تحدي آخر عندما يتنقل إلى وهران لمواجهة المولودية المحلية التي حققت انتصارا ثمينا بالبيض أمام المولودية المحلية بنتيجة (1-0). هذا الفوز قد يكون "الديكليك" بالنسبة "للحمراوة".

و يتعين على الرائد مولودية الجزائر توخي الحذر من أجل تفادي الثقة المفرطة التي قد تكلفه غاليا.

مباراة أخرى, ستستقطب اهتمام عشاق الكرة, و هي التي تجمع حامل اللقب, شباب بلوزداد بشبيبة الساورة اللذين يتقاسمان حاليا نفس المرتبة الخامسة.

و كان الشباب قد ضيع عدة فرص للحاق بالمولودية, مكتفيا بتعادلات تسببت في إهدار نقاط ثمينة. و تأتي هذه المباراة "بست نقاط" في الوقت المناسب, حيث سيقربه الانتصار من الرائد في حالة تعثر هذا الاخير في وهران.

كما سيسترعي دربي الشرق الجزائري بين وفاق سطيف و شباب قسنطينة اهتمام الأنصار, حيث يتقاسم الفريقان المركز السابع برصيد 21 نقطة. ومن دون أدنى شك, سيكون اللقاء شديد التنافس كون الناديين الكبيرين للهضاب العليا, يراهنان على كسب النقاط من اجل الاقتراب من كوكبة المقدمة.

و تجدر الإشارة إلى برمجة هذا اللقاء بدون حضور الجمهور بعد العقوبة المسلطة من طرف الرابطة المحترفة على الوفاق, وهو ما قد يكون في صالح "السنافر" الراغبين بالعودة إلى ديارهم بأحسن نتيجة ممكنة.

و تتضمن الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب, مواجهات مهمة لأندية وسط الترتيب, منها اتحاد بسكرة - جمعية الشلف, بينما ستلعب شبيبة القبائل (9 - 19 ن) أمام متذيل الترتيب, اتحاد سوف (16 - 4 ن) في مهمة تبدو في المتناول من اجل العودة الي سكة الانتصارات و تدعيم رصيدها العام من النقاط .

أما نجم بن عكنون الذي توقف مشواره الايجابي يوم الثلاثاء بانهزامه أمام اتحاد الجزائر (1-2) بميدانه, فسيعمل على بعث آماله من جديد لدى استضافته لمولودية البيض (11 - 17 ن) يوم السبت بملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة.