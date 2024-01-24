كأس افريقيا للأمم-2023 : تونس تكتفي بالتعادل أمام جنوب افريقيا (0-0) وتودع المنافسة

كورهوغو (كوت ديفوار) - ودع المنتخب التونسي لكرة القدم نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار, اثر اكتفائه بالتعادل أمام جنوب افريقيا (0-0), مساء اليوم الاربعاء لحساب الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الخامسة, بملعب-آمادو كون كوليبالي- بمدينة كورهوغو.

وعلى وقع هذه النتيجة ينهي "نسور قرطاج" دور المجموعات في المركز الرابع والاخيرة برصيد نقطتين فقط, ليغادر الفريق هذه المنافسة مبكرا.

بالمقابل, ضمنت ثلاثة منتخبات تأهلها الى الدور ثمن النهائي, حيث تصدرت مالي المجموعة بخمس نقاط متبوعة بجنوب افريقيا ثانية الترتيب وناميبيا في الصف الثالث بأربع نقاط لكل منهما مع أفضلية الاهداف لفائدة "البافانا بافانا".

وفي اللقاء الآخر عن المجموعة ذاتها, انتهت مباراة ناميبيا امام مالي بالتعادل الابيض (0-0) مساء اليوم الاربعاء ايضا بملعب لورون بوكو بمدينة سان بيدرو.

وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي ابتداء من يوم السبت المقبل.