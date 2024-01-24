الرابطة الثانية هواة (الجولة 14): رائد القبة بطل شتوي في الغرب, أولمبي آقبو يواصل بسط سيطرته على الشرق

الجزائر - عرفت مجريات الجولة 14 من بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, التي لعبت اليوم الاربعاء, تتويج فريق رائد القبة بطلا لمرحلة الذهاب لمجموعة وسط-غرب, بعد فوزه على الضيف وداد بوفاريك بهدف نظيف, في الوقت الذي يواصل فيه أولمبي آقبو بسط سيطرته على مجموعة وسط -شرق بتغلبه على الزائر, هلال شلغوم العيد بثنائية دون مقابل.

وفي مجموعة وسط-غرب, افتك فريق رائد القبة لقب البطل "الشتوي" بفضل فوزه على وداد بوفاريك بهدف من اللاعب مقراني, سمح له بتحقيق اللقب الشرفي لمرحلة الذهاب قبل جولة واحدة عن انتهاء الجزء الأول للبطولة, ليرفعرصيده الى 33 نقطة بفارق اربع خطوات عن الملاحق, في الوقت الذي يتراجع فيه الوداد الى الصف العاشرة (15ن).

من جهته, عاد الملاحق ترجي مستغانم بفوز هام من وهران على حساب الجمعية المحلية (3-1) أبقاه في مركز الوصافة ب 29 نقطة محافظا على نفس الفارق مع المتصدر بأربع نقاط وبنقطتين عن صاحب المركز الثالث, فيما يبقى ابناء "المدينة الجديدة" ضمن المرتبة الثامنة بـ17 نقطة.

ولم يترك غالي معسكر أي فرصة لضيفه صفاء خميس مليانة ليتغلب عليه بواقع (2 - 0), وهو الفوز الذي يسمح له بالبقاء على مقربة من الملاحق, بحفاظه على مرتبته الثالثة بمجموع 27 نقطة وعلى بعد ست نقاط من رائد الترتيب, أما الصفاء فيبقى في الصف السابع ب19 نقطة.

من جانب آخر, ارتقى مستقبل واد سلي الى المركز الثامن بفضل انتصاره على شبيبة تيارت, ب (3 - 1) ليرفع بذلك النادي البرتقالي حصيلته الى 17 نقطة مبتعدا قليلا عن منطقة الخطر, على عكس "التيارتية" الذين يقتربون من منطقة السقوط بتراجعهم الى الصف 14 برصيد 13 نقطة.

نفس المهمة انجزها وداد مستغانم الذي حقق فوزا كبيرا على الضيف نصر حسين داي بثلاثية نظيفة, سمحت له بالتقدم الى المرتبة السادسة بـ22ن,على عكس "النصرية" التي باتت وضعيتها تراوح مكانها باقترابها من المنطقة المهددة بالنزول وتحديدا في الصف الـ12 بـ14 نقطة.

بالمقابل, عاد نجم القليعة بفوز ثمين من الجنوب, أمام المضيف شباب غير العبادلة بواقع (1 - 2), مما يتيح له فرصة الحفاظ على مركزه الرابع ب26 نقطة, في حين تعقدت وضعية ابناء الصحراء بتواجدهم في ذيل الترتيب ب9 نقاط فقط.

وفي مباراتين اخريين انتهتا دون غالب ولا مغلوب, تعادل شباب تموشنت أمام أولمبي المدية (1 - 1) وشباب المشرية أمام أمل الأربعاء (2-2), بحيث يبقى ابناء تيموشنت في المرتبة الخامسة بـ23 نقطة, أما الفرق الأخرى فتبقى تصارع من أجل البقاء, حيث تحتل المشرية المركز الـ11 بـ15 نقطة, والأمل في الركن الـ13 ب14 نقطة, والأولمبي في الصف ما قبل الاخير ب11 نقطة.

أولمبي آقبو يواصل في فرض منطقه على الجميع

أما في مجموعة وسط شرق, يواصل الصاعد الجديد, أولمبي آقبو, فرض سيطرته على جميع الفرق , حيث حقق فوزا جيدا وهذه المرة أمام الضيف هلال شلغوم العيد (2-0).

هذا الفوز, وهو الـ12 للأولمبي, يسمح له برفع مجموع نقاطه الى 35, علما أنه ضمن اللقب الشتوي لهذه المجموعة قبل هذه الجولة, في الوقت الذي يبقى فيه الهلال في المرتبة الثامنة بـ18 نقطة.

وعاد الملاحق مولودية باتنة بفوز كبير وهام خارج القواعد على "الجريح" مولودية العلمة (3-1), مما يبقيه في الصف الثاني ب28 نقطة, لكن بفارق سبع نقاط عن رائد الترتيب, بالمقابل, يتدحرج "البابية" الى ذيل الترتيب بعشر نقاط فقط مما يجعله مطالب بمراجعة حساباته خلال مرحلة التوقف تحسبا لإنقاذ نقسه من خطر السقوط, خلال مرحلة إياب البطولة.

من جهته, حقق شباب باتنة الاهم عندما تغلب على الضيف وفاق سور الغزلان بهدف نظيف, يسمح له بالتشبث بالمركز الثالث ب(27ن) وبخطوة وحيدة عن الملاحق, بينما يحتل الوفاق الصف 12 بمجموع 12 نقطة.

وعلى عكس ذلك, تعثر شباب برج منايل على ارضه امام أحد الفرق المتواجدة في المنطقة الحمراء, جمعية عين مليلة, بدون أهداف, ورغم التعادل, يحافظ "الكوكليكو" على مركزهم الرابع بـ24 نقطة, فيما تبقى الجمعية في المراكز المهددة, باحتلالها للمركز 15 وما قبل الاخير ب11 نقطة فقط, بعدما كانت تتذيل الترتيب الاسبوع الفارط.

من جانب آخر, ضاعف فريق مولودية قسنطينة من معاناة ضيفه اتحاد الحراش عندما تفوق عليه بثنائية نظيفة, ففي الوقت الذي يحتفظ فيه "الموك" بمركزه الخامس بـ22 نقطة, يتراجع "الحراشية" الى المنطقة "الحمراء" باحتلاله المرتبة الـ14 برصيد 11 نقطة, حيث باتت وضعيته صعبة لإنقاذ نقسه من شبح السقوط.

وفي قمة متذيلي الترتيب, تعادل اتحاد عنابة أمام الزائر جمعية الخروب بهدف لمثله, وهي النتيجة التي لا تخدم الطرفين الساعيين الى البقاء ضمن الرابطة الثانية, بحيث يتواجد "العنانبة" في مرتبة غير مضمونة المخاطر, وتحديدا في الصف الـ13 حاصدين 12 نقطة فقط, بينما يتواجد "الخروبية" ضمن الركن الـ11 بمجموع 14ن.

وفي لقاءين آخرين, استغل المضيفان, أولمبي المقرن ونجم التلاغمة فرصة اللعب على ارضيهما للتغلب على اتحاد خميس الخشنة واتحاد ورقلة تواليا بالنتيجة ذاتها (1-0).

هذا الفوز يسمح للأولمبي بالابتعاد عن الخطر ولو مؤقتا, حيث ارتقى الى المركز العاشر بـ17 نقطة, فيما يقفز النجم الى المرتبة السادسة ب21 نقطة, في حين, يتراجع "الخميسية" الى المركز السابع ب20 نقطة وابناء الجنوب الى الصف التاسع ب17 نقطة.