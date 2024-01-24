بطولة افريقيا لكرة اليد (رجال) الدور نصف النهائي: مهمة صعبة تنتظر "الخضر" أمام الرأس الأخضر

الجزائر - يواجه المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) نظيره للرأس الأخضر في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأمم 2024 لكرة اليد في نسختها السادسة والعشرين، يوم غد الخميس (30ر19 بتوقيت الجزائر) بالقاهرة في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات بين منتخبين فازا بكل مبارياتهما في الدورة، و اللذين يطمحان بلوغ القمة القارية للعبة.

فإذا كان الخضر متواجدين في ثوب المرشح بالنظر للألقاب السبعة التي تزين خزينة الكؤوس و الذي يعود آخرها لسنة 2014، فإن تشكيلة "الرأس الأخضر" ما فتئت تسجل تحسنا مطردا، حيث بلغت نهائي نسخة 2022 في ثاني مشاركة لها في المنافسة والتي خسرته أمام العملاق المصري (25-37).

بالنسبة للنسخة الحالية، فقد نجح السباعي الجزائري الذي يشرف على تدريبه فاروق دهيلي، في الفوز بكل المباريات التي خاضها أمام على التوالي، الغابون (31-27)، ليبيا (34-19) و المغرب (30-23) في الدور الأول للمجموعة الثالثة، قبل أن يبصم مروره للمربع الذهبي على حساب جمهورية الكونغو الديمقراطية (36-23).

وقد بلغ رفاق الدولي مسعود بركوس، صاحب الرقم القياسي مشاركة في الدورات النهائية (9)، الهدف المسطر المتمثل في التأهل لمونديال-2025 ، حيث سيخوضون مباراة ما قبل النهائي بطموحات عالية، و بهدف بلوغ النهائي، بعد التتويج الأخير باللقب الإفريقي لدورة 2014 بالجزائر، على حساب تونس (25-21).

من جهته، فإن منتخب الرأس الأخضر الذي يشارك للمرة الثالثة في هذا العرس القاري للكرة الصغيرة حيث احتل المركز الخامس في دورة 2020 و بلغ المباراة النهائية في دورة 2022، لم ينهزم بعد في نسخة 2024 بتحقيقه الفوز تواليا على رواندا (52-27) و زامبيا (45-13) و جمهورية الكونغو الديمقراطية (29-22) في مباريات المجموعة الأولى، قبل أن يتخطى عقبة المغرب في الدور ربع النهائي (31-22).

وفي تاريخ المواجهات بين الجزائر و الرأس الأخضر، فاز اللاعبون الجزائريون في المباراة الوحيدة التي جمعت بينهما في دورة-2020 بتونس بنتيجة (25-23).

أما مباراة نصف النهائي الثانية المبرمجة في نفس اليوم (سا00ر17) فستجمع المنتخب المصري، حامل اللقب في الدورتين الأخيرتين (2020 و 2022)، و المرشح الأول للتتويج مع نظيره التونسي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (10).

وستجرى المباراة النهائية و اللقاء الترتيبي لنيل المركز الثالث يوم السبت بالعاصمة المصرية، القاهرة.

ويتأهل المتوج باللقب مباشرة إلى دورة الألعاب الاولمبية القادمة بباريس-2024، فيما يلعب منشط النهائي الدورة التأهيلية الأخيرة للموعد الاولمبي.

أما أصحاب المراكز الخمسة الأولى في الدورة فسيمثلون القارة الإفريقية في مونديال-2025 المقرر في كرواتيا و الدانمارك و النرويج.

برنامج الدور نصف النهائي (بتوقيت الجزائر):

يوم الخميس 25 يناير:

مصر تونس (00ر17)

الجزائر - الرأس الأخضر (30ر19)

يوم الجمعة: راحة.

يوم السبت 27 يناير:

المباراة النهائية و اللقاء الترتيبي (المركز الثالث ).