كأس إفريقيا للأمم 2023: الجزائر تنهزم أمام موريتانيا (0-1) وتقصى مبكرا من "الكان"

بواكي (كوت ديفوار) - أقصي المنتخب الجزائري لكرة القدم من نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير)، بعد خسارته المفاجئة أمام موريتانيا بنتيجة (0-1) الشوط الأول (0-1) سهرة يوم الثلاثاء بملعب "السلام" ببواكي لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

و سجل هدف "المرابطون" اللاعب محمد دالاهي يحي في الدقيقة 37. و على إثر هذه النتيجة يغادر "الخضر" المنافسة من الدور الأول كم حدث لهم في كان 2021 بالكاميرون, باحتلالهم ذيل الترتيب بنقطتين, فيما تأتي موريتانيا في المركز الثالث ب 3 نقاط.

و عن نفس الجولة, فازت أنغولا أمام بوركينافاسو بنتيجة (2-0) سهرة اليوم الثلاثاء بمدينة ياموسوكرو.

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و سجل هدفي "البالانكاس نيغراس" (الغزلان السود) كل من مابولولو(د 36) و زيني (90+2).

و بهذا, تنهي انغولا الدور الاول في الصدارة ب7 نقاط, متبوعة ببوركينافاسو ب4 نقاط, ليرسمان بذلك تأهلهما الى الدور ثمن النهائي.

و معلوم أن صاحبي المركزين الأولين يتأهلان إلى الدور ثمن النهائي عن كل مجموعة, رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (كان-2023).