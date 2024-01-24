Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس إفريقيا للأمم 2023: الجزائر تنهزم أمام موريتانيا (0-1) وتقصى مبكرا من "الكان"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 01:00     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا للأمم 2023: الجزائر تنهزم أمام موريتانيا (0-1) وتقصى مبكرا من &quot;الكان&quot;

بواكي (كوت ديفوار) - أقصي المنتخب الجزائري لكرة القدم من نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير)، بعد خسارته المفاجئة أمام موريتانيا بنتيجة (0-1) الشوط الأول (0-1) سهرة يوم الثلاثاء بملعب "السلام" ببواكي لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

و سجل هدف "المرابطون" اللاعب محمد دالاهي يحي في الدقيقة 37.

و على إثر هذه النتيجة يغادر "الخضر" المنافسة من الدور الأول كم حدث لهم في كان 2021 بالكاميرون, باحتلالهم ذيل الترتيب بنقطتين, فيما تأتي موريتانيا في المركز الثالث ب 3 نقاط.

و عن نفس الجولة, فازت أنغولا أمام بوركينافاسو بنتيجة (2-0) سهرة اليوم الثلاثاء بمدينة ياموسوكرو.

اقرأ أيضا:      كأس إفريقيا للأمم 2023: الجزائر تنهزم أمام موريتانيا (0-1) وتغادر المنافسة

و سجل هدفي "البالانكاس نيغراس" (الغزلان السود) كل من مابولولو(د 36) و زيني (90+2).

و بهذا, تنهي انغولا الدور الاول في الصدارة ب7 نقاط, متبوعة ببوركينافاسو ب4 نقاط, ليرسمان بذلك تأهلهما الى الدور ثمن النهائي.

و معلوم أن صاحبي المركزين الأولين يتأهلان إلى الدور ثمن النهائي عن كل مجموعة, رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (كان-2023).

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:07
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس إفريقيا للأمم 2023: الجزائر تنهزم أمام موريتانيا (0-1) وتقصى مبكرا من "الكان"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 01:00     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.24

كأس أمم إفريقيا-2023/موريتانيا-الجزائر/1-0/:"الخضر" يغادرون العرس القاري من الباب الضيق

24.01.24

فلسطين: إرتفاع حصيلة الإعتقالات في الضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي إلى 6255 معتقلا

24.01.24

"أطباء بلا حدود": الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في إنقاذ الجرحى بخان يونس جنوب غزة

24.01.24

قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 24 فلسطينيا بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة

24.01.24

المغرب: استمرار اعتقال وتسطير المتابعات ضد النقيب السابق محمد زيان وصمة عار على جبين…

24.01.24

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: صدور الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.22

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية

24.01.22

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

24.01.22

رئيس الجمهورية يجري لقاء موسعا مع الوفد المرافق لوزير الداخلية للمملكة العربية السعودية

24.01.22

اختتام أشغال قمة مجموعة ال77+الصين بكمبالا

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية