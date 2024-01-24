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كأس أمم إفريقيا-2023 موريتانيا-الجزائر(1-0): بلماضي يعلن إستقالته للاعبين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 11:08     الفئـة : رياضــة
كأس أمم إفريقيا-2023 موريتانيا-الجزائر(1-0): بلماضي يعلن إستقالته للاعبين

بواكي (كوت دي فوار) - أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي إستقالته للاعبين بغرفة تغيير الملابس عقب هزيمة التشكيلة الوطنية مساء أمس الثلاثاء أمام موريتانيا (0-1) بملعب السلام ببواكي، وهي النتيجة التي أقصتها من الدور الأول من كأس أمم إفريقيا-2023 (المؤجلة لسنة 2024) في كوت دي فوار (13 يناير-11 فبراير) حسبما علمته "وأج" من مصدر رسمي.

و قد حرص بلماضي الذي يتولى منصبه منذ أغسطس 2018 على تحية لاعبيه واحدا تلو الآخر بعد فشله في تأهيل "الخضر" إلى نهائيات هذه المسابقة للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021 التي نظمت في الكاميرون, يضيف المصدر نفسه.

و أوضح ذات المصدر أن الناخب الوطني سيرسم استقالته بمجرد عودته إلى الوطن.

و كان المنتخب الوطني قد استهل البطولة بالتعادل أولا أمام أنغولا (1-1) ثم أمام بوركينا فاسو (2-2) قبل أن ينهزم أمام موريتانيا في حين أنه كان يكفيه التعادل للتأهل.  وبذلك يكون الفريق الموريتاني قد حقق أول نجاح له في المرحلة النهائية ليتأهل إلى الدور المقبل.

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و في الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة, احتلت الجزائر المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين خلف أنغولا (7 نقاط) و بوركينا فاسو (4 نقاط) و موريتانيا (3 نقاط).

 

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:15
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كأس أمم إفريقيا-2023 موريتانيا-الجزائر(1-0): بلماضي يعلن إستقالته للاعبين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 11:08     الفئـة : رياضــة   شارك

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