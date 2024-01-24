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كأس إفريقيا للأمم-2023: الوضعية النهائية للمجموعة الرابعة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 09:54     الفئـة : رياضــة

بواكي (كوت ديفوار) - الوضعية النهائية للمجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير) بعد إجراء لقاءي الجولة الثالثة سهرة يوم الثلاثاء بكل من بواكي وياموسوكرو:

 

ببواكي:

موريتانيا - الجزائر          1-0

 

بياموسوكرو:

أنغولا - بوركينافاسو        2-0

 

 

الترتيب               نقاط      لعب   فارق

 

  1. أنغولا 7          3           +3   تأهل إلى الدور ثمن النهائي

 

  1. بوركينا فاسو 4 3      -1   تأهل إلى الدور ثمن النهائي

---------------------------------------------------------------------------------

  1. موريتانيا 3 3      -1
  2. الجزائر 2 3       -1

 

مباريات لعبت:

 

الجزائر - أنغولا            1-1

بوركينافاسو - موريتانيا     1-0

الجزائر - بوركينافاسو       2-2

موريتانيا - أنغولا            2-3

 

ملاحظة: يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 10:28
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كأس إفريقيا للأمم-2023: الوضعية النهائية للمجموعة الرابعة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 09:54     الفئـة : رياضــة   شارك

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