كأس إفريقيا للأمم-2023: الوضعية النهائية للمجموعة الرابعة

ببواكي:
موريتانيا - الجزائر 1-0
بياموسوكرو:
أنغولا - بوركينافاسو 2-0
الترتيب نقاط لعب فارق
- أنغولا 7 3 +3 تأهل إلى الدور ثمن النهائي
- بوركينا فاسو 4 3 -1 تأهل إلى الدور ثمن النهائي
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- موريتانيا 3 3 -1
- الجزائر 2 3 -1
مباريات لعبت:
الجزائر - أنغولا 1-1
بوركينافاسو - موريتانيا 1-0
الجزائر - بوركينافاسو 2-2
موريتانيا - أنغولا 2-3
ملاحظة: يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.