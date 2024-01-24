كرة اليد/ بطولة إفريقيا للأمم 2024/ ذكور/ الدور ربع النهائي: النتائج الكاملة

-- الدور الربع نهائي :
1 - الراس الاخضر - المغرب 31-22
2- الجزائر - ج. الكونغو الديمقراطية 36-23
3- مصر - انغولا 37-25
4- تونس - غينيا 37-24
-- كاس الرئيس :
- رواندا - الغابون 33-37
- ليبيا - زامبيا 36-17
- الكاميرون - كينيا 36-18
- نيجيريا - الكونغو 27-26
-- الخميس 24 يناير 2024 : الدور نصف النهائي /
-- مصر - تونس
-- الرأس الأخضر - الجزائر
-- الجمعة 26 يناير 2024: نهائي كاس الرئيس :
-- السبت 27 يناير 2024 : النهائي و المقابلة الترتيبية من اجل المركزين الثالث و الرابع.
ملاحظة: يتأهل المتوج باللقب مباشرة إلى دورة الالعاب الاولمبية القادمة بباريس 2024, فيما يلعب منشط النهائي الدورة التأهيلية الاخيرة للموعد الاولمبي. اما اصحاب المراكز الخمسة الاولى فسيمثلون القارة الافريقية في مونديال 2025 المقرر بكرواتيا و الدانمارك و النرويج.