كرة السلة/القسم الممتاز/رجال/: فوز طليعة درارية على م. أولاد شبل (75-49)

و بعد هذه النتيجة, تلتحق طليعة درارية بنصر حسين داي و اتحاد البليدة في المركز الثامن بمجموع (15 نقطة) بينما تحل م. أولاد شبل المركز ال13 مع أولمبي برج بوعريريج و جمعية أم البواقي ب 12 نقطة.
و ستجرى الجولة ال 11 للقسم الممتاز يوم الجمعة 26 يناير.
يوم الثلاثاء 23 يناير 2024
طليعة درارية - م. أولاد شبل 75-49
الترتيب ن ل
- وداد بوفاريك 20 10
- نادي الرويبة 18 10
- اتحاد الجزائر 17 10
--. نادي سطاوالي 17 10
- شباب بني صاف 16 10
-- اتحاد سطيف 16 10
--. ن. جسر قسنطينة 16 10
- اتحاد البليدة 15 10
--. نصر حسين داي 15 10
--. طليعة درارية 15 10
- ربيع العلمة 13 10
-- مولودية الجزائر 13 10 (غيابان)
- أ. برج بوعريريج 12 10
--. جمعية ام البواقي 12 10
- م. أولاد شبل 12 10
- ش .الدار البيضاء 10 10 (غياب 1).