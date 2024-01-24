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كرة السلة/القسم الممتاز/رجال/: فوز طليعة درارية على م. أولاد شبل (75-49)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 09:19     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تغلب نادي طليعة درارية على ك. أولاد شبل، بنتيجة (75-49) في مباراة مؤجلة عن الجولة التاسعة لبطولة القسم الممتاز لكرة السلة (رجال)، جمعت بينهما يوم الثلاثاء بقاعة أولاد فايت.

و بعد هذه النتيجة, تلتحق طليعة درارية بنصر حسين داي و اتحاد البليدة في المركز الثامن بمجموع (15 نقطة) بينما تحل م. أولاد شبل المركز ال13 مع أولمبي برج بوعريريج و جمعية أم البواقي ب 12 نقطة.

و ستجرى الجولة ال 11 للقسم الممتاز يوم الجمعة 26 يناير.

 

يوم الثلاثاء 23 يناير 2024

 

طليعة درارية  - م. أولاد شبل    75-49

 

الترتيب                       ن         ل

  1. وداد بوفاريك 20 10
  2. نادي الرويبة 18 10
  3. اتحاد الجزائر 17 10

--. نادي سطاوالي          17 10

  1. شباب بني صاف 16 10

-- اتحاد سطيف             16 10

--. ن. جسر قسنطينة       16 10

  1. اتحاد البليدة 15 10

--. نصر حسين داي        15 10

--. طليعة درارية           15  10

  1. ربيع العلمة 13 10

--  مولودية الجزائر        13  10    (غيابان)

  1. أ. برج بوعريريج 12 10

--. جمعية ام البواقي       12  10

  1. م. أولاد شبل 12 10
  2. ش .الدار البيضاء 10 10 (غياب 1).
آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 10:36
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كرة السلة/القسم الممتاز/رجال/: فوز طليعة درارية على م. أولاد شبل (75-49)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 09:19     الفئـة : رياضــة   شارك

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