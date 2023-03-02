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كأس افريقيا للأمم 2023 : الكاميرون تتخطى غامبيا 3-2 و تبلغ الدور ثمن النهائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 21:34     الفئـة : رياضــة
كأس افريقيا للأمم 2023 : الكاميرون تتخطى غامبيا 3-2 و تبلغ الدور ثمن النهائي

بواكي (كوت ديفوار)- افتك  المنتخب الكاميروني تأشيرة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من  كأس إفريقيا للأمم 2023، عقب فوزه على نظيره منتخب غامبيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة .

انتهى الشوط الأول سلبيا، وشهد الشوط الثاني  قمة الإثارة، حيث تقدم كارل إيكامبي للكاميرون في الدقيقة 56 وعدل أبلي جالو لغامبيا في الدقيقة 72.

ثم سجل إبراهيما كولي الهدف الثاني لغامبيا في الدقيقة 85، قبل أن يسجل الأسود التعادل بهدف عكسي عبر اللاعب جيمس جوميز في الدقيقة 87  ثم سجل كريستوفر ووه الهدف الثالث للكاميرون في الدقيقة 91، وأحرز بعد ذلك منتخب غامبيا هدفا وتم إلغاءه.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون كوصيف للمجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن غينيا، برصيد 4 نقاط، فيما يودع منتخب غامبيا البطولة، وتتاهل السنغال كمتصدر برصيد 9 نقاط.

وشهد تشكيلة الكاميرون مفاجأة كبيرة بإبقاء حارس مانشستر يونايتد آندريه اونانا على مقاعد البدلاء.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 21:48
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كأس افريقيا للأمم 2023 : الكاميرون تتخطى غامبيا 3-2 و تبلغ الدور ثمن النهائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 21:34     الفئـة : رياضــة   شارك

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