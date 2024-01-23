كأس إفريقيا للأمم-2023 / (موريتانيا- الجزائر): التشكيلتان الأساسيتان للفريقين -

كأس آسيا قطر 2023 : تأهل تاريخي للمنتخب الفلسطيني إلى الدور ثمن النهائي -

الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يرتقي إلي الصف الثاني وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل يتعثران -

اجتماع تنسيقي بين لجنة تنظيم عمليات البورصة وخلية معالجة الاستعلام المالي -

فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة في طبعتها الثانية -

المغرب يواصل انتهاكاته لحقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة -

تبسة: السيد ربيقة يشرف على دفن رفات 49 شهيدا ببلدية ثليجان -

الرابطة الثانية هواة: عدة مواجهات واعدة بين أندية مقدمة الترتيب -

اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها -

الرابطة الأولى: فوز اتحاد الجزائر على نجم بن عكنون (2-1) -

مساعدة المؤسسات العمومية التي تواجه وضعية صعبة سيكون حسب خصوصية كل واحدة -

السيد مراد يدعو إلى إعتماد التأمين على الكوارث على أوسع نطاق -

المجلس الشعبي الوطني: السيد مرابي يقدم عرضا أمام لجنة المالية حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 -

الخطوط الجوية الجزائرية نقلت أكثر من 7 مليون مسافر سنة 2023 -

السيدة كريكو تشرف على لقاء حول المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية -

معسكر: تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف إلى كل من تونس وليبيا -

تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة جاهزية هياكل المصالح الإدارية للولايات المنتدبة الجديدة -

سوناطراك: الاستثمار محور لقاء مع شركات أمريكية -

بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد 2024/رجال: الجزائر تفوز على الكونغو الديمقراطية (36-23) و تتأهل للمربع الذهبي -