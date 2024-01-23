كأس آسيا قطر 2023 : تأهل تاريخي للمنتخب الفلسطيني إلى الدور ثمن النهائي

وسجل للمنتخب الفلسطيني كل من: عدي الدباغ /هدفان/ في الدقيقتين (12 و 60) وزيد قنبر في الدقيقة (48).
ورفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، ليضمن التواجد في الدور ثمن النهائي رسميا ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.
وتأخر المنتخب الفلسطيني خلف المنتخب الإماراتي الثاني بفارق الأهداف، فيما حل المنتخب الإيراني في صدارة المجموعة بتسع نقاط، ليحجز المنتخبان البطاقتين المباشرتين عن المجموعة إلى الدور الثاني، فيما بقي منتخب هونغ كونغ في المركز الأخير بدون نقاط وغادر البطولة.
يذكر ان المنتخب الفلسطيني قام بتربص تحضيري بمدينة عنابة الجزائرية تحسبا لمشاركته في نهائيات كاس اسيا 2023 الجارية بقطر.