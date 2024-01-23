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الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يرتقي إلي الصف الثاني وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل يتعثران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 19:32     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يرتقي إلي الصف الثاني وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل يتعثران

الجزائر - عرفت مباريات تسوية رزنامة  بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، التي جرت مساء اليوم الثلاثاء فوز اتحاد الجزائر على نجم بن عكنون بنتيجة (2-1) بينما انتهت المباراتان الاخريان  بين اتحاد بسكرة و شباب بلوزداد من جهة و شبيبة القبائل و مولودية البيض من جهة أخرى بالتعادل السلبي (0-0).

وكان الاتحاد العاصمي الذي انتظر اللحظات الأخيرة ( د 89) ليسجل هدف الفوز بواسطة بلقاسمي، المستفيد الأول من هذه التسوية حيث ارتقى لمركز الوصافة بمجموع 23 نقطة في انتظار اجراء مباراته المتأخرة الأخيرة  امام شباب قسنطينة’ فيما أخفق نجم بن عكنون في تسوية وضعيته في مؤخرة الترتيب، حيث لا زال يشاطر مولودية وهران المركز ال 14 ب 9 نقاط لكل منهما.

أما شباب بلوزداد الذي لا زال يطمح في الحفاظ على لقبه للمرة الخامسة تواليا، فقد اكتفى بنقطة التعادل في بسكرة، ليبقى في المركز الخامس ب 22 نقطة، و مباراتان أخريان في البرنامج.

وانتهى اللقاء الأخير بين شبيبة القبائل و مولودية البيض بالتعادل، الذي أرضى أكثر الزوار، الذين حصدوا نقطة ثمينة خارج الديار.

 

      النتائج:

     

الجولة الثامنة : نجم بن عكنون - اتحاد الجزائر   1-2

الجولة الثامنة : اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد      0-0  

الجولة الـ11 : شبي

بة القبائل - مولودية البيض    0-0

 

الترتيب                ن   ل

  1. مولودية الجزائر 33 14
  2. اتحاد الجزائر 23 13

--. اتحاد خنشلة       23 14

--. نادي بارادو       23 14

  1. شباب بلوزداد 22 12

--. شبيبة الساورة    22 14

  1. شباب قسنطينة 21 13

--. وفاق سطيف     21 14

  1. شبيبة القبائل 19 14
  2. اتحاد بسكرة 18 14
  3. مولودية البيض 17 13

--. نجم مقرة             17 14

  1. جمعية الشلف 16 14
  2. مولودية وهران 9 13

--. نجم بن عكنون    9  14

  1. اتحاد سوف 4 14.
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يرتقي إلي الصف الثاني وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل يتعثران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 19:32     الفئـة : رياضــة   شارك

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