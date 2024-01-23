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الرابطة الأولى: فوز اتحاد الجزائر على نجم بن عكنون (2-1)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 17:52     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى: فوز اتحاد الجزائر على نجم بن عكنون (2-1)

الجزائر - تغلب اتحاد الجزائر على نجم بن عكنون بنتيجة (2-1)، الشوط الأول (0-0) في مباراة مؤجلة عن الجولة الثامنة لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة.

وسجلت الأهداف من طرف عبد الرحمن باشا (د 47) وبلقاسمي (د 89) لصالح الاتحاد و دغماني (د 83) للنجم.

هذا الفوز هو الخامس على التوالي لفريق حي سوسطارة.

وبعد انتصاره اليوم، يرتقي اتحاد الجزائر إلى مركز الوصافة رفقة اتحاد خنشلة ونادي بارادو بمجموع 23 نقطة لكل فريق (وناقص مباراة للعاصميين)، بينما يبقى نجم بن عكنون في الصف الرابع عشر رفقة مولودية وهران برصيد 9 نقاط لكل فريق.

وتجري حاليا مباراتان أخريان بين اتحاد بسكرة/شباب بلوزداد من جهة و شبيبة القبائل/مولودية البيض من جهة أخرى.

 

       نتيجة جزئية لتسوية الرزنامة:

     

الجولة الثامنة : نجم بن عكنون - اتحاد الجزائر   1-2

الجولة الثامنة : اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد     (جارية الآن)

الجولة الـ11 : شبيبة القبائل - مولودية البيض    (جارية الآن)

 

الترتيب                ن   ل

 

  1. مولودية الجزائر 33 14
  2. اتحاد الجزائر 23 13

--. اتحاد خنشلة     23 14

--. نادي بارادو      23 14

  1. شبيبة الساورة 22 14
  2. شباب بلوزداد 21 11

--.

شباب قسنطينة   21 13

--. وفاق سطيف     21 14

  1. شبيبة القبائل 18 13
  2. اتحاد بسكرة 17 13

--. نجم مقرة        17 14

  1. مولودية البيض 16 12

--. جمعية الشلف     16 14

  1. مولودية وهران 9 13

--. نجم بن عكنون    9  14

  1. اتحاد سوف 4 14.
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: فوز اتحاد الجزائر على نجم بن عكنون (2-1)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 17:52     الفئـة : رياضــة   شارك

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