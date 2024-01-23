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بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد 2024/رجال: الجزائر تفوز على الكونغو الديمقراطية (36-23) و تتأهل للمربع الذهبي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 15:51     الفئـة : رياضــة
بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد 2024/رجال: الجزائر تفوز على الكونغو الديمقراطية (36-23) و تتأهل للمربع الذهبي

 القاهرة- تأهل المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) للدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأمم 2024 لكرة اليد في نسختها السادسة والعشرين الجارية بمصر (17 - 27 يناير) بعد فوزه على جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (36-23) الشوط الأول (14-15) في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

السباعي الجزائري الذي كان منهزما بفارق إصابة واحدة في نهاية الشوط الأول (14-15) تمكن من العودة بقوة في المرحلة الثانية و الفوز بفارق عريض (36-23) و يحجز بالمناسبة تأشيرة التأهل لمونديال-2025 المقررة في كرواتيا و الدانمارك و النرويج.

في الدور نصف النهائي للمنافسة الإفريقية, سيواجه زملاء مسعود بركوس منتخب الرأس الأخضر الفائز من جهته على نظيره المغربي (31-22).

هذا الفوز هو الرابع لأشبال المدرب فاروق دهيلي في البطولة بعد الانتصارات المسجلة في الدور الأول للمجموعة الثالثة أمام على التوالي الغابون (31-27) و ليبيا (34-19) و المغرب  (30 - 23 ).

و تجري لاحقا المباراتان الأخريان بين مصر و أنغولا (00ر16) من جهة و تونس و غينيا (00ر18) من جهة أخرى.

ويتأهل المتوج باللقب مباشرة إلى دورة الالعاب الاولمبية القادمة بباريس 2024, فيما يلعب منشط النهائي الدورة التأهيلية الاخيرة للموعد الاولمبي. اما اصحاب المراكز الخمسة الاولى في الدورة فسيمثلون القارة الافريقية في مونديال 2025.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 15:52
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بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد 2024/رجال: الجزائر تفوز على الكونغو الديمقراطية (36-23) و تتأهل للمربع الذهبي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 15:51     الفئـة : رياضــة   شارك

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