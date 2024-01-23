البطولة الجهوية للكاراتي ما بين مصالح الشرطة: انطلاق المنافسة بوهران

وهران - انطلقت اليوم الثلاثاء بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" بوهران منافسات البطولة الجهوية للناحية الغربية ما بين مصالح الشرطة في الكاراتي دو في اختصاصي كاتا وكيميتي فردي وحسب الفرق بمشاركة 93 رياضيا ورياضية.

وأبرز المفتش الجهوي لشرطة الغرب لوهران مراقب الشرطة بلعباس موسى خلال مراسم الافتتاح أن "هذه البطولة الجهوية تأتي في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لترقية مختلف الرياضات لدى مختلف الفئات بهدف رفع قدرات ومهارات قوات الشرطة".

وأشار إلى أن "مصالح الشرطة تضمن ترسيخ ممارسة الرياضة من خلال تنظيم البطولات والمسابقات بين مختلف المصالح على المستوى المحلي والجهوي والمركزي وحتى الدولي من أجل تعزيز الروح الرياضية وتوسيع المعرفة وتعزيز التواصل".

وشهدت مراسم افتتاح البطولة التي حضرها والي وهران سعيد سعيود والسلطات المحلية تقديم استعراضات من طرف رياضيين شباب من الأمن الولائي لوهران في اختصاص سامبو.

وتعرف هده التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار يومين من طرف المصلحة الجهوية للصحة والنشاط الإجتماعي والأنشطة الرياضية بالتنسيق مع أمن ولاية وهران مشاركة 12 ولاية وهي مستغانم و معسكر و تيارت و تيسمسيلت و سعيدة و سيدي بلعباس و تلمسان و عين تموشنت و البيض و النعامة و غليزان و وهران.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من المنافسة إجراء الأدوار التصفوية في خمسة أوزان ذكور وإناث تحت إدارة حكام من الرابطة الولائية للكاراتي دو فيما ستقام المنازلات النهائية غدا الأربعاء.

ومن خلال هذه البطولة الجهوية يتأهل الأربعة الأوائل في كل وزن في اختصاصي كاتا وكيميتي فردي وحسب الفرق ذكور وإناث إلى البطولة الوطنية للكاراتي دو التي سوف يحدد تاريخ ومكان إجراءها لاحقا.