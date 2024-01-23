الرابطة الثانية هواة: عدة مواجهات واعدة بين أندية مقدمة الترتيب

الجزائر- تعرف الجولة ال14 من بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، المقررة يوم الأربعاء على (00ر14)، إجراء مباريات شيقة وواعد بين أندية مقدمة الترتيب، سيما بالنسبة لمتصدري ترتيب مجموعتي وسط شرق ووسط غرب، حيث سيلاقي أولمبي آقبو فريق هلال شلغوم العيد، ورائد القبة يستقبل وداد بوفاريك.

في مجموعة وسط غرب, سيستقبل المتصدر, رائد القبة (30 ن), العائد بتعادل بطعم الفوز من ملعب شباب تيموشنت (0-0), تشكيلة وداد بوفاريك (الصف 9, 15ن) المنتشية بدورها بفوز على شباب المشرية (3-1) في الجولة السابقة.

و تكتسي هذه المواجهة أهمية بالنسبة للرائد المحلي, حيث أن الفوز سيرسمه بطلا لمرحلة الذهاب بصفة رسمية قبل جولة عن نهاية الجزء الأول من البطولة. وتشير التكهنات الى قدرة النادي العاصمي على تجسيد ذلك, كونه لا يتسامح مع منافسيه على أرضه.

من جانبه, يشد الملاحق, ترجي مستغانم (26ن) الرحال إلى وهران لملاقاة جمعية وهران (المركز6, 19 ن), وكله تركيز على الظفر بالنقاط الثلاث والتي تسمح له بالبقاء على مقربة من الرائد, في الوقت الذي تعول فيه الجمعية على الفوز لتدارك أمورها سيما بعد الخسارة أمام صفاء الخميس (1-2), وكذا خصم نقطتين من رصيدها بقرار من الرابطة.

و ستعرف هذه الجولة, مباراة أخرى لا تقل أهمية من سابقاتها, والتي تجمع غالي معسكر (المرتبة 3, 24 ن) بصفاء خميس مليانة (المركز 6, 19ن), حيث يطمح الأول الى الانتصار لتفادي توسع الهوة مع المتصدر والملاحق, فيما يأمل الثاني في تحقيق نتيجة جيدة تسمح له بتحسين تمركزه في البطولة.

نفس الشيء بالنسبة لنجم القليعة (الصف4, 23ن) الذي ينتظره تنقلا صعبا عندما ينزل ضيفا على متذيل الترتيب شباب غير العبادلة (9ن) الراغب في الخروج من المأزق الذي يتواجد فيه.

بالمقابل, سيكون نادي شباب تيموشنت أمام فرصة لكسب ثلاث نقاط إضافية, وتعويض تعثره الأخير على أرضه امام رائد القبة, عندما يستضيف صاحب الصف ما قبل الأخير أولمبي المدية (10ن) الذي بات يعاني في الجولات الأخيرة واصبح مهددا بالنزول.

و في بقية مباريات هذه المجموعة, يستقبل وداد مستغانم (المركز 6, 19ن) على أرضه وأمام جمهوره فريق نصر حسين داي (م10, 14ن) الذي يعيش أوضاعا صعبا, فيما يواجه مستقبل واد سلي (14ن) فريق شبيبة تيارت (المرتبة 13, 13ن) في مباراة المنهزم فيها سيكون الخاسر الأكبر.

و في لقاء آخر, يستضيف شباب المشرية تشكيلة أمل الاربعاء في مواجهة تبدو "على الورق" في صالح الفريق المحلي.

أولمبي آقبو على موعد أمام هلال شلغوم العيد

و في مجموعة وسط-شرق, سيكون الرائد أولمبي آقبو (32 ن), الذي ضمن اللقب الشتوي, على موعد مع الضيف هلال شلغوم العيد (الصف7, 18ن), في الوقت الذي سيحل فيه ملاحقه مولودية باتنة (25 ن) ضيفا على مولودية العلمة (10 ن) الساعي الى تحقيق البقاء.

و يحذو الأولمبي طموحا كبيرا ومشروعا الى المواصلة في سلسلة المباريات دون خسارة (10 انتصارات, تعادلان) وتعميق الفارق عن الملاحقين, فيما يأمل الهلال في إلحاق الخسارة الأولى بالرائد وقبل نهاية مرحلة الذهاب.

و ستكون مهمة الملاحقين أقل صعوبة, حيث تتنقل مولودية باتنة (25ن) الى العلمة لملاقاة المولودية المحلية (الصف15, 10) التي تعاني هذا الموسم, أما شباب باتنة صاحب (المرتبة 3, 24ن) فسيحل ضيفا على وفاق سور الغزلان (المركز12, 12ن) في لقاء سيجرى بدون جمهور.

من جانبه, يستقبل صاحب المرتبة الرابعة, شباب برج منايل (23 ن) أحد الأندية المهددة بالنزول, جمعية عين مليلة (10ن), فيما يشد اتحاد خميس الخشنة (المرتبة 5, 20 ن) الرحال الى أولمبي المقرن (الصف 10, 14ن).

من جانب آخر, تعرف هذه الجولة مباريات قوية تجمع بين أندية سبق لها وأن كانت ضمن حظيرة الرابطة الاولى, حيث ستلتقي مولودية قسنطينة (الصف 6, 19ن) فريق اتحاد الحراش (المرتبة 13, 11 ن), فيما سيكون اتحاد عنابة (13, 10ن) على موعد مع جمعية الخروب (11, 13ن).

و يجمع لقاء آخر, ناديان من وسط الترتيب ويتعلق الأمر بنجم التلاغمة (الصف7, 18ن) واتحاد ورقلة (9, 17ن) في موعد مفتوح على جميع التوقعات, رغم أفضلية الأرض والجمهور بالنسبة للنجم.

مجموعة وسط-غرب: برنامج الجولة ال14

- برنامج الجولة ال14 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم (مجموعة وسط -غرب)، المقررة يوم الأربعاء على الساعة 00ر14سا.

رائد القبة - وداد بوفاريك

جمعية وهران - ترجي مستغانم

غالي معسكر- صفاء خميس مليانة

مستقبل واد سلي - شبيبة تيارت

وداد مستغانم - نصر حسين داي

شباب غير العبادلة - نجم القليعة

شباب تموشنت - أولمبي المدية

شباب المشرية - أمل الأربعاء

الترتيب نقاط لعب

رائد القبة 30 13 ترجي مستغانم 26 13 غالي معسكر 24 13 نجم القليعة 23 13 شباب تموشنت 22 13 وداد مستغانم 19 13 صفاء خميس مليانة 19 13 جمعية وهران 17 13

9 . وداد بوفاريك 15 13

نصر حسين داي 14 13

--. مستقبل واد سلي 14 13

--. شباب المشرية 14 13

أمل الأربعاء 13 13

--. شبيبة تيارت 13 13

أولمبي المدية 10 13 شباب غير 9 13.

مجموعة وسط - شرق: برنامج الجولة 14

- برنامج الجولة ال14 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم (مجموعة وسط-شرق)، المقررة يوم غد الأربعاء على الساعة 00ر14سا.

شباب باتنة- وفاق سور الغزلان (دون جمهور)

اتحاد عنابة- جمعية الخروب

أولمبي المقرن- اتحاد خميس الخشنة

شباب برج منايل- جمعية عين مليلة

مولودية قسنطينة-اتحاد الحراش (دون جمهور)

مولودية العلمة- مولودية باتنة (دون جمهور)

نجم التلاغمة-اتحاد ورقلة

أولمبي آقبو- هلال شلغوم العيد

الترتيب نقاط لعب

أولمبي آقبو 32 13 مولودية باتنة 25 13 شباب باتنة 24 13 شباب برج منايل 23 13 اتحاد خميس الخشنة 20 13 مولودية قسنطينة 19 13 هلال شلغوم العيد 18 13

--. نجم التلاغمة 18 13

اتحاد ورقلة 17 13 أولمبي المقرن 14 13 جمعية الخروب 13 13 وفاق سور الغزلان 12 13 اتحاد عنابة 11 13

--. اتحاد الحراش 11 13

مولودية العلمة 10 13

--. جمعية عين مليلة 10 13.