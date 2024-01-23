الكرة الطائرة جلوس (بطولة إفريقيا المؤهلة للألعاب البرالمبية-2024): "المجموعة متفائلة وعازمة على أداء دورة جيدة"

الجزائر- أكد مدرب المنتخب الوطني للكرة الطائرة (جلوس) لذوي الإحتياجات الخاصة، عبد القادر كفيف، أن مجموعته تستعد بشكل جيد لبطولة إفريقيا للأمم المقررة بلاغوس في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2024، المؤهلة للألعاب البرالمبية (باريس 2024) وكلها "حماس وإرادة" لتقديم مردود جيد والدفاع عن حظوظها في إقتطاع تأشيرة التأهل للموعد الشبه أولمبي.

و شرع المنتخب الوطني تربصه الاعدادي يوم 14 يناير الجاري بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالشلف بتشكيلة ضمت 12 لاعبا بعد عودة لاعب الخبرة والقائد السابق قاسم قبلي, الذي من الاكيد أن تكون عودته جد مفيدة للمنتخب الوطني.

و بهذا الخصوص, أوضح المدرب عبد القادر كفيف قائلا: "الفريق متفائل بشكل كبير ومتحمس جدا للعب حظوظه كاملة من اجل اقتناص تأشيرة التأهل الى دورة الالعاب البرالمبية-2024, التي ستكون - حال تحققها- تاريخية بالنسبة للمنتخب الوطني", مضيفا "نعلم جيدا صعوبة المهمة في ظل تواجد منتخبات قوية من شاكلة مصر (نائب بطل العالم) و رواندا (صاحبة المركز التاسع في نفس المنافسة) ومنتخبات اخرى لا نملك عنها اي معلومة.

و ستسمح دورة لاغوس للمتوج بلقبها من احراز التأشيرة الوحيدة المخصصة لإفريقيا,- وفي حالة بلوغ المنتخب المصري نهائي البطولة وهو الذي حسم تأشيرة تأهله لموعد باريس بفضل احتلاله للمركز الثاني في كأس العالم بالقاهرة (نوفمبر)- فان البطاقة التأهل الافريقية ستمنح آليا للمنتخب الذي سينشط النهائي.

و عن التحضيرات لهذا الموعد التنافسي القاري, قال المدرب الوطني: "كان يفترض ان يستفيد المنتخب من لعب مقابلات تطبيقية ضد منتخب العراق بالجزائر, قبل التنقل للقاهرة لإجراء تربص تحضيري تتخلله مقابلات ودية مع نائب بطل العالم, لكن للأسف هذا البرنامج - المثالي بالنسبة لنا - لم يتحقق لأسباب عديدة, الامر الذي اجبرنا على الاكتفاء بإجراء التحضيرات بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالشلف واجراء مقابلات تطبيقية (6 ضد 6) فيما بيننا باعتبار ان احسن عناصر البطولة الوطنية تتواجد في المنتخب الوطني". و تعليقا على هذه الوضعية, أضاف المسؤول القني على المنتخب : "حقيقة نحن نتأسف لهذا الامر, لكن هذا سوف لن يثبط من عزيمتنا لبلوغ ابعد مستوى ممكن في الدورة التي ستتسم حتما بمستوى تنافسي قوي جدا (...) وعليه ستكون كاس العالم السابقة التي لعبنا خلال عدة مباريات عالية المستوى, بمثابة المرجعية التي سنبني عليها مردودنا بالإضافة إلى معاينة مقابلات منافسينا في موعد نيجيريا ".

و سيخوض المنتخب الوطني المنافسة في المجموعة الثانية رفقة منتخبات كل من زمبابوي وليبيا ورواندا, بينما تضم المجموعة الاولى منتخبات مصر (نائبة بطل العالم-2023) وكينيا والمغرب ونيجيريا (البلد المضيف).

و لدى السيدات, ستتنافس منتخبات رواندا وزمبابوي ونيجيريا على التأشيرة الوحيدة المؤهلة للالعاب البرالمبية بباريس (2024).

و بخصوص حظوظ المنتخب الوطني في الموعد القاري, أكد عبد القادر كفيف: "قبل كل شيء يتعين علينا تجاوز الدور الاول في مركز الريادة لتجنب ملاقاة في الدور نصف النهائي, منتخب مصر العالمي و الذي من البديهي أن ينهي مشواره في الدور الاول في صدارة مجموعته. هذا السيناريو سيكون الامثل بالنسبة لنا, لكن الرؤية ستتضح اكثر بعين المكان بعد تحديد تواريخ مباريات المجموعة وانطلاق المنافسة".

للتذكير أن المنتخب الوطني كان قد شارك في نوفمبر المنصرم في مونديال الكرة الطائرة جلوس بالقاهرة (مصر) وأنهى المنافسة في الصف الـ11 من مجموع 13 منتخبا, أمام انجلترا والهند, بعد غياب عن المنافسات الدولية منذ 2019.

و في موعد القاهرة, كانت التشكيلة الوطنية قد حققت انتصارين في المباريات الترتيبية أمام انجلترا 3-0 (25-21 و 25-17 و 26-24) والهند 3-0 (25-15 و 25-8 و 25-11), مقابل انهزامين في مرحلة المجموعات أمام على التوالي اليابان 3-1 (26-28 و 25-18 و25-21 و25-13) وإيران (بطلة العالم) بنتيجة 3-0 (25-5 و25-10 و25-10), منهيا المرحلة في الصف الثالث والاخير في المجموعة الثانية التي سمحت لصاحبي الصف الاول والثاني إلى ربع النهائي.

و فيا يلي قائمة اللاعبين المعنيين بتمثيل الألوان الوطنية في دورة لاغوس (نيجيريا):

-- قابلي قاسم, خليفة بوسيف, الزبير محبوس, صادق زقار, عبد القادر خليفة, عبد القادر بوكفحة, عماد الدين بلعباس, مكي بلجيلالي, حاج لعريبي, احمد الفيطاس,

محمد الامين مهدي, عبد المليك خرشوف.

المدرب الوطني: عبد القادر كفيف.