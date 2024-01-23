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كاف:"إيميليو نسووي يكتب التاريخ في بطولة كأس افريقيا 2023"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 18:30     الفئـة : رياضــة
كاف:&quot;إيميليو نسووي يكتب التاريخ في بطولة كأس افريقيا 2023&quot;

القاهرة - اشادت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), بمهاجم منتخب غينيا الاستوائية إميليو نسووي الذي سجل لحد الآن خمسة اهداف في كأس افريقيا- 2023 (المؤجلة الى 2024), بكوت ديفوار من (11 يناير الى 13 فبراير).

ونشرت الصفحة الرسمية للهيأة الافريقية عبر موقع التواصل الإجتماعي"إكس" بيانا جاء فيه: " إيميليو نسوي يسجل أكبر عدد أهداف في دور المجموعات منذ 1970 ".

وحقق إيميليو نسووي مهاجم منتخب غينيا الاستوائية إنجازا تاريخيا خاصا به في كأس افريقيا عقب تسجيله 5 أهداف حتى الان وتصدر جدول ترتيب هدافي المنافسة.

وتصدر منتخب غينيا الإستوائية ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء واحد مع عدم تلقيه لأي هزيمة, سجل خلاهما تسعة (9) أهداف وتلقى ثلاثة (3).

وألحق منتخب غينيا الاستوائية, امس الاثنين هزيمة موجعة بمنتخب كوت ديفوار (منظم الدورة) بنتيجة (0-4) بملعب إيبمبي بأبيدجان وهي الهزيمة الثانية على التوالي ل "الفيلة" الذي بات يحتل المركز الثالث في ترتيب المنافسة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والخسارة في اثنتين وتسجيل هدفين وتلقي 5, بينما تأكد مغادرة منتخب غينيا بيساو المنافسة, بعدما حل في ذيل الترتيب برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة في 3 مواجهات وتسجيل هدفين وتلقي 7.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 12:38
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كاف:"إيميليو نسووي يكتب التاريخ في بطولة كأس افريقيا 2023"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 18:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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