كأس إفريقيا للأمم: منتخب مصر يلحق بالرأس الأخضر لثمن النهائي وتعادل موزمبيق وغانا 2 - 2

وكان منتخب الرأس الأخضر متصدر المجموعة قد تأهل سلفا منذ الجولة الثانية بعد انتصارين على منتخبي موزمبيق وغانا.
وبعد التعادل امس رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى 7 نقاط ورافقه للدور المقبل المنتخب المصري بعد حصوله على المركز الثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات، بفارق نقطة واحدة أمام منتخبي غانا وموزمبيق، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
بادر منتخب الرأس الأخضر بالتسجيل عن طريق جليسون تافاريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أحرز (البديل) محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل لمصر في الدقيقة 50، وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، غير أن بريان تيكشييرا منح التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت الضائع للمباراة.
وفي المباراة الثانية، سجل جوردان آيو هدفي غانا في الدقيقتين 15 و70 (من ركلتي جزاء)، فيما سجل هدفي موزمبيق جيني كاتامو في الدقيقة 90 +1 (من ركلة جزاء)، ورينيلدو ماندافا في الدقيقة 90 +4.