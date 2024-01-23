Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس إفريقيا للأمم: منتخب مصر يلحق بالرأس الأخضر لثمن النهائي وتعادل موزمبيق وغانا 2 - 2

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 08:11     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا للأمم: منتخب مصر يلحق بالرأس الأخضر لثمن النهائي وتعادل موزمبيق وغانا 2 - 2

أبيدجان - تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى الدور ثمن النهائي (الستة عشر) لبطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادله 2 ـ 2 مع منتخب الرأس الأخضر امس الاثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات والتي شهدت تعادل منتخبي موزمبيق وغانا بالنتيجة ذاتها.

وكان منتخب الرأس الأخضر متصدر المجموعة قد تأهل سلفا منذ الجولة الثانية بعد انتصارين على منتخبي موزمبيق وغانا.

وبعد التعادل امس رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى 7 نقاط ورافقه للدور المقبل المنتخب المصري بعد حصوله على المركز الثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات، بفارق نقطة واحدة أمام منتخبي غانا وموزمبيق، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

بادر منتخب الرأس الأخضر بالتسجيل عن طريق جليسون تافاريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أحرز (البديل) محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل لمصر في الدقيقة 50، وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، غير أن بريان تيكشييرا منح التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت الضائع للمباراة.

وفي المباراة الثانية، سجل جوردان آيو هدفي غانا في الدقيقتين 15 و70 (من ركلتي جزاء)، فيما سجل هدفي موزمبيق جيني كاتامو في الدقيقة 90 +1 (من ركلة جزاء)، ورينيلدو ماندافا في الدقيقة 90 +4.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 09:29
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس إفريقيا للأمم: منتخب مصر يلحق بالرأس الأخضر لثمن النهائي وتعادل موزمبيق وغانا 2 - 2
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 08:11     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.23

حج 2024: اجتماع تنسيقي لضبط برنامج رحلات الحجاج

24.01.23

فلسطين: عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

24.01.23

الاحتلال الصهيوني استهدف بشكل ممنهج المواقع الأثرية والتاريخية في غزة

24.01.23

تربية المائيات...رهان المستقبل

24.01.23

انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت على قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني المتواصل

24.01.23

حماس : جيش الاحتلال استهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.22

اختتام أشغال قمة مجموعة ال77+الصين بكمبالا

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية

24.01.22

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية

24.01.22

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 

24.01.22

وزير الشؤون الخارجية الإيراني يستقبل المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-إيران

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية