أبيدجان - فازت نيجيريا على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 اليوم الاثنين بملعب فيليكس هافويت بوانيي بأبيجان لتحجز مكان في الدور ثمن النهائي كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كان 2023) الجارية بكوت ديفوار (13 يناير-14 فبراير). و ضغطت "النسور الممتازة" على المنافس لتكلل جهودهم بالنجاح عقب توزيعة موزيس سيمون إتجاه زميله أوسيمهن لكن المدافع الغيني سانغاتي أدخل الكرة بالخطأ في شباك حارسه (36). و بهذا يرافق منتخب نيجيريا بطل افريقيا ثلاث مرات (1980, 1994 و 2013), غينيا الاستوائية التي كبدت منتخب كوت ديفوار منظم الدورة في مباراة جرت اليوم الاثنين (في نفس التوقيت), هزيمة ثقيلة (0-4) بملعب إيبمبي بأبيجان و هي الخسارة الثانية على التوالي ل "الفيلة". وبات منتخب كوت ديفوار, الذي توج باللقب سنتي 1992 و2015 على مشارف الخروج مبكرا من الدور الأول للبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2017، حيث تبدو حظوظه ضئيلة في التواجد ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث بدور المجموعات. وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول للدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث. وانضم منتخبا غينيا الاستوائية ونيجيريا إلى منتخبي الرأس الأخضر ( المجموعة الثانية) والسنغال (المجموعة الثالثة ) اللذين تأهلا بعد أن تصدرا مجموعتيهما بست نقاط بعد انتهاء الجولة الثانية.