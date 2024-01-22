كأس افريقيا للأمم-2023 : آخر حصة تدريبية لـ"الخضر" قبل مواجهة موريتانيا دون بن ناصر

بواكي (كوت ديفوار)- أجرت عناصر المنتخب الجزائري لكرة القدم, آخر حصة تدريبية لها, مساء اليوم الاثنين, على ميدان –الثانوية الكلاسيكية- ببواكي, في جو يعمه التفاؤل, استعدادا للمباراة الحاسمة والمصيرية أمام موريتانيا والمقررة سهرة يوم غد الثلاثاء بملعب -السلام- ببواكي (00ر21 بتوقيت الجزائر), لحساب الجولة الثالثة والاخيرة عن المجموعة الرابعة لنهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) الجارية بكوت ديفوار.

وبعد خضوعه الى الفحوصات, إثر اصابته على مستوى العضلة المقربة التي تعرض لها يوم الجمعة, كان اسماعيل بن ناصر الغائب الوحيد عن هذه الحصة التدريبية.

من جهته, شارك المهاجم محمد أمين عمورة في هذه التدريبات, وهو الذي كان قد أحس بآلام على مستوى الكتف, تحت أنظار رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, وليد صادي.

وقبل انطلاق هذه الحصة تحدث المدرب الوطني جمال بلماضي على انفراد مع متوسط ميدان نادي روما حسام عوار, وهو ما يشير الى أن الناخب قد يعتمد عليه خلال موقعة الغد أمام "المرابطون".

وتم فتح هذه الحصة التمرينية أمام وسائل الاعلام على عكس الحصتين اللتين سبقتا اللقاءين الأولين, فيما لم تتم برمجة منطقة مختلطة بين اللاعبين والصحافة.

ومثلت هذه الحصة فرصة للمدرب الجزائري لوضع آخر اللمسات على التشكيلة التي سيدخل بها في المباراة القادمة أمام موريتانيا.

واضافة الى اسماعيل بن ناصر, المصاب, فإن الفريق الوطني سيكون محروما من خدمات المدافع رامي بن سبعيني بسبب تراكم الانذارات.

وعن نفس المجموعة, تلتقي أنغولا ببوركينافاسو يوم غد الثلاثاء على نفس توقيت مقابلة الجزائر أمام موريتانيا, بملعب -كونان باناي- بمدينة ياموسوكرو.

وبعد جولتين, تتصدر بوركينافاسو وأنغولا المجموعة بأربع نقاط لكل منهما, وتأتي الجزائر في الصف الثالث بنقطتين, فيما تتذيل موريتانيا الترتيب بدون رصيد.

ويتأهل صاحبا المركزين الاولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها, الى الدور ثمن النهائي لهذه المنافسة.