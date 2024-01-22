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موريتانيا- الجزائر/ امير عبدو: انتزاع اول فوز لنا في النهائيات

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 19:34     الفئـة : رياضــة
موريتانيا- الجزائر/ امير عبدو: انتزاع اول فوز لنا في النهائيات

بواكي (كوت ديفوار) - صرح مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم ، الفرانكو- قمري، امير عبدو اليوم الاثنين ان " المرابطين" يسعون الى انتزاع اول فوز تاريخي لهم في نهائيات الكان، في المباراة أمام المنتخب الجزائري يوم غد الثلاثاء، بملعب السلام ببواكي  (00ر21سا، توقيت جزائري)، لحساب الجولة الثالثة والاخيرة ( المجموعة4) لكاس افريقيا للأمم- 2023 بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير).

وقال امير عبدو في ندوة صحفية عشية المباراة بين موريتانيا والجزائر ببواكي :" ستكون مواجهة جميلة. الجزائر أحسن منا تقنيا وفي التنشيط ، لكنه بمقدورنا انا نكون اقوياء في الكرات العرضية و نقاط القوة ستلعب في وسط الميدان، بإمكانهم التسجيل في اي وقت .نحن مطالبون بالتصدي لهم حتى نكون ناجعين من الناحية الدفاعية . موريتانيا تطمح الى انتزاع اول فوز تاريخي لها في مرحلة النهائيات هذه البطولة ".

وعقب الجولة الثانية، يخلو رصيد موريتانيا في المجموعة 4 ، من أي نقطة ( 0 نقطة)، بعد تعثرها في المباراتين الاوليين امام بوركينافاسو ( 0-1) وانغولا (2-3) ، بينما تحتل الجزائر المركز الثالث بنقطتين.

وأضاف مدرب موريتانيا : " يتعين علينا ان نضرب بقوة امام الجزائر وإحداث المفاجأة، مثلما كان عليه الحال مع منتخب جزر القمر في كان- 2021 . المنتخب الجزائري يسعى للفوز والتأهل الى الدور الثاني ، لكننا لسنا طعمة سائغة. يتوجب علينا  الحفاظ على الاشياء الايجابية التي ميزت المباراتين اللتين لعبناهما".

واستطرد :" سيكون لقاء معقدا، لأننا سنلعب ضد فريق جيد ولاعبين ذوي مستوى عال . لن نستسلم . سنلعب كل حظوظنا حتى الرمق الاخير . اهداف المنتخبين مختلفة. علينا ان نكون نحن في المستوى".

وفي مقارنته للمنتخب الجزائري ، مع نظيره الانغولي والبوركينابي ، ذكر امير عبدو، أن المنافس من طراز آخر ، مقارنة بالمنتخبين اللذين تقابلنا معهما حتى وان لم يتمكن من الظفر بنقاط لقاءيه الاولين .علينا نحن ان نكون حاضرين في الصراعات الثنائية والانضباط التكتيكي، سعيا لحصد  النقاط الثلاث".

ويآمل المدرب امير عبدو ، في التأهل كواحد ضمن احسن أربعة منتخبات تتحصل على المرتبة الثالثة ، قائلا في هذا الشأن "التصميم والرغبة في الفوز مهمة في هذا اللقاء . انتظر اندفاعا بدنيا وحرب بسيكولوجية ".

من ناحيته، صرح وسط الميدان والقائد الثاني للمنتخب الموريتاني ( نادي نوا ديبو) ، محسن بودا :" اللاعبون متفائلون ، لدينا بصيص آمل في التأهل ينبغي التشبث به. نملك فريقا جيدا وما علينا الا ان نكون نحن في المستوى . نحترم المنتخب الجزائري ، لكننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق الفوز واسعاد جماهيرنا.

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موريتانيا- الجزائر/ امير عبدو: انتزاع اول فوز لنا في النهائيات
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 19:34     الفئـة : رياضــة   شارك

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