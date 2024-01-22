كأس افريقيا للأمم-2023 : آخر حصة تدريبية لـ الخضر قبل مواجهة موريتانيا دون بن ناصر -

كأس إفريقيا للأمم-2023 / موريتانيا-الجزائر: مباراة حاسمة وعلينا الفوز بها -

بتكليف من رئيس الجمهورية عطاف في نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية -

وزير الطاقة والمناجم يستقبل عضوين من غرفتي البرلمان عن ولاية بني عباس -

موريتانيا- الجزائر/ امير عبدو: انتزاع اول فوز لنا في النهائيات -

مجلس الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن الدولي بإلزام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على قطاع غزة -

كاس افريقيا للأمم- 2023/ موريتانيا- الجزائر/عوار: موعد هام لكسب الرهان -

تدشين معهد أبحاث الغاز قريبا بالجزائر العاصمة: قيمة مضافة للقطاع -

الجزائر-فنزويلا: بحث فرص تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات -

سكيكدة : تخصيص مبدئيا غلاف مالي ب 452 مليون دج لفائدة قطاع الشباب والرياضة بالولاية -

الصيدلة والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي بالجزائر العاصمة -

كأس افريقيا/موريتانيا - الجزائر: المنتخب الجزائري, الفوز من أجل العبور الى الدور ربع النهائي -

كأس إفريقيا-2023: السنغال و الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي -

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية -

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات -

الجزائر-الولايات المتحدة: السيد عون يحث رجال أعمال أمريكيين على تجسيد مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات -

الخارجية الفلسطينية ترحب بالجهود الإقليمية والدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني -

تسليم الشطر الأول من الطريق الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب في يونيو القادم -