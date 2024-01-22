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كاس افريقيا للأمم- 2023/ موريتانيا- الجزائر/عوار: موعد هام لكسب الرهان  

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 19:30     الفئـة : رياضــة
كاس افريقيا للأمم- 2023/ موريتانيا- الجزائر/عوار: موعد هام لكسب الرهان  

بواكي (كوت ديفوار) - تحدث وسط الميدان الهجومي للمنتخب الوطني الجزائري ، حسام عوار، عن أهمية كسب الرهان امام المنتخب الموريتاني غدا الثلاثاء بملعب بواكي ( 00ر21سا، توقيت جزائري)،لحساب الجولة الثالثة ( المجموعة 4) لكاس افريقيا للأمم- 2023 بكوت ديفوار ( 13 يناير- 11 فبراير).

وصرح لاعب نادي روما ( الدرجة الايطالية1) خلال ندوة صحفية نشطها بملعب بواكي :" نعلم انه يتوجب علينا كسب رهان اللقاء ، نحن واعون بهذا ومتعودون على ذلك . ليس لدينا الوقت الكافي للتحضير لهذه المقابلة ، لكن ينبغي ان نكون اقوياء ذهنيا ".

وحقق " الخضر" نتيجة التعادل في مباراتين ، امام انغولا( 1-1)، ثم مع بوركينافاسو (2-2) وبرصيد نقطتين ، يحتل ممثلو الجزائر المرتبة الثالثة، بفارق نقطتين عن انغولا وبوركينافاسو ، اللذين يحصيان 4 نقاط كل واحد ، بينما تتذيل موريتانيا الترتيب ب0 نقطة بعد خسارتين .     

وأضاف عوار : " لم ألعب المباراة الاخيرة  بالفعل، لكن عندما نكون مع المنتخب الوطني ينبغي أن نكون مستعدين ،حتى وإن جلسنا في دكة الاحتياط . غدا كل التشكيلة مستعدة للقاء الحسم ".

وفي سؤال عن مردود قائد الفريق الوطني ، رياض محرز ،دافع اللعب السابق لنادي اولمبيك ليون (فرنسا) على زميله  ، قائل: ا انه لاعب يتمتع بالخبرة وعاش أوقاتا معقدة حلال مشواره الكروي.. هو لاعب جاد وهادئ ، لدينا الثقة 100 بالمائة في قائد فريقنا".

وأمام بوركينافاسو ،حقق المنتخب الجزائري المباراة الخامسة بدون فوز في نهائي الكان . ويعود اخر فوز للجزائريين الى نهائي كان- 2019 امام السنغال ( 1-0) بمصر.             

وختم بالقول : " لدينا تعداد جيد . حقيقة لم نفز في نهائي كاس افريقيا للأمم منذ 2019  وتبقى هذه احصائيات فقط ".

وفي اللقاء الآخر للمجموعة الرابعة، يلتقي المنتخبان الانغولي والبوركينابي ، يوم الثلاثاء ( 00ر21سا) بملعب شارل كونن باني بياموسكرو .

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كاس افريقيا للأمم- 2023/ موريتانيا- الجزائر/عوار: موعد هام لكسب الرهان  
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 19:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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