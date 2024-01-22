كاس افريقيا للأمم- 2023/ موريتانيا- الجزائر/عوار: موعد هام لكسب الرهان  

وصرح لاعب نادي روما ( الدرجة الايطالية1) خلال ندوة صحفية نشطها بملعب بواكي :" نعلم انه يتوجب علينا كسب رهان اللقاء ، نحن واعون بهذا ومتعودون على ذلك . ليس لدينا الوقت الكافي للتحضير لهذه المقابلة ، لكن ينبغي ان نكون اقوياء ذهنيا ".
وحقق " الخضر" نتيجة التعادل في مباراتين ، امام انغولا( 1-1)، ثم مع بوركينافاسو (2-2) وبرصيد نقطتين ، يحتل ممثلو الجزائر المرتبة الثالثة، بفارق نقطتين عن انغولا وبوركينافاسو ، اللذين يحصيان 4 نقاط كل واحد ، بينما تتذيل موريتانيا الترتيب ب0 نقطة بعد خسارتين .
وأضاف عوار : " لم ألعب المباراة الاخيرة بالفعل، لكن عندما نكون مع المنتخب الوطني ينبغي أن نكون مستعدين ،حتى وإن جلسنا في دكة الاحتياط . غدا كل التشكيلة مستعدة للقاء الحسم ".
وفي سؤال عن مردود قائد الفريق الوطني ، رياض محرز ،دافع اللعب السابق لنادي اولمبيك ليون (فرنسا) على زميله ، قائل: ا انه لاعب يتمتع بالخبرة وعاش أوقاتا معقدة حلال مشواره الكروي.. هو لاعب جاد وهادئ ، لدينا الثقة 100 بالمائة في قائد فريقنا".
وأمام بوركينافاسو ،حقق المنتخب الجزائري المباراة الخامسة بدون فوز في نهائي الكان . ويعود اخر فوز للجزائريين الى نهائي كان- 2019 امام السنغال ( 1-0) بمصر.
وختم بالقول : " لدينا تعداد جيد . حقيقة لم نفز في نهائي كاس افريقيا للأمم منذ 2019 وتبقى هذه احصائيات فقط ".
وفي اللقاء الآخر للمجموعة الرابعة، يلتقي المنتخبان الانغولي والبوركينابي ، يوم الثلاثاء ( 00ر21سا) بملعب شارل كونن باني بياموسكرو .