البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي- 2024: سيطرة عدائي القوات البحرية والحرس الجمهوري

الجزائر - عرفت منافسات البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي، التي جرت اليوم الاثنين بميدان الغولف بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة)، سيطرة عدائي كل من قيادة القوات البحرية و قيادة الحرس الجمهوري.

وتم تقسيم المنافسة على أربعة سباقات فردية وحسب الفرق، حيث كانت البداية بسباق العدو القصير 4 كيلومترات (رجال)، ثم سباق العدو القصير 2 كيلومتر (سيدات)، ثم سباق العدو الطويل 10 كيلومترات (رجال)، وأخيرا سباق التتابع مختلط (رجال وسيدات) 2 كلم، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى.

وفي اختصاص 5 كلم رجال، فاز عداء فريق قيادة الحرس الجمهوري، نبيل حناشي، بالمرتبة الأولى، كما سيطر عداؤو فريق قيادة الحرس الجمهوري على المركز الأول حسب الفرق لنفس السباق.

وعقب انتهاء السباق، صرح العداء حناشي ل /وأج : "فزت بالمرتبة الأولى بكل جدارة و استحقاق ولهذا أشكر فريقي الحرس الجمهوري والناحية العسكرية بصفة عامة. أشكر مدربي الذي يشرف علي وساعدني كثيرا للتتويج بهذا السباق الذي تميز بالسرعة وذو مستوى مقبول. أهدف إلى مواصلة العمل بجدية من أجل بلوغ هدف التأهل للألعاب الأولمبية".

وفي السباق الأبرز لهذه البطولة الممتد على مسافة 10 كلم، توج باللقب العداء يوسف عدوش من فريق الناحية العسكرية الأولى، متفوقا على سهيل حنفوق (الناحية العسكرية الخامسة) وعبد القادر حجلاوي (قيادة القوات البرية). بينما عاد اللقب حسب الفرق (سباق 10 كلم) لفريق قيادة القوات البرية.

من جهته، أوضح المتوج بسباق 10 كلم، العداء عدوش قائلا : "هذا الفوز راجع إلى المجهودات التي بذلناها خلال فترة التربص مع المنتخب الوطني العسكري بإشراف من المدرب الوطني سعيد أحميم الذي لم يبخل علينا بأي شيء. السباق كان تكتيكيا في بدايته ثم في الدورات الثلاث الأخيرة انطلقت في السرعة النهائية لضمان المقدمة واللقب".

وتابع بخصوص طموحاته: "أهدف هذا الموسم للتألق في الألعاب الإفريقية العسكرية وكذا البطولة الإفريقية للمدنيين".

ولدى السيدات، سيطرت عداءة فريق قيادة القوات البحرية، حليمة بوغازي، على سباق 4 كلم منذ بدايته، لتستحق الفوز بالمرتبة الأولى باقتدار، كما توج فريقها (قيادة القوات البحرية) بلقب حسب الفرق.

وقالت الرياضية بوغازي عن السباق : "الحمد لله أنني حققت نتيجة جيدة بنيلي المرتبة الأولى على مضمار الغولف الذي كان في حالة جيدة. الأهم أن هذه المنافسة محطة تحضيرية للبطولة الوطنية المدنية. أتمنى الصعود فوق منصة التتويج في البطولات العسكرية الدولية لألعاب القوى. كما أطمح للتأهل إلى البطولة العربية المقبلة".

واختتمت هذه البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي بإجراء سباق التتابع المختلط (رجال وسيدات) على مسافة 2 كلم، والذي تم إدراجه للمرة الأولى، تماشيا مع التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وعاد لقب سباق التتابع المختلط لفائدة فريق قيادة القوات البحرية، امام كل من الناحية العسكرية الخامسة الذي حل ثانيا والناحية العسكرية الأولى الذي جاء في المركز الثالث.

من جهته، وخلال كلمته عند إشرافه على مراسم الإفتتاح، حثّ العميد جابو أمحمد عبد الحق، رئيس مصلحة الرياضات العسكرية "جميع المشاركين برفع وتيرة التدريب والجدية في التحضير لتحصيل نتائج جيدة لاعتلاء منصات التتويج لتشريف الجزائر والجيش الوطني الشعبي في المحافل الوطنية والدولية".

وأفاد أيضا: "لعلمكم جميعا لقد أدرجنا في هذه البطولة اختصاصا جديدا يتمثل في سباق التتابع المختلط طبقا للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وذلك لتحضير النخبة الوطنية للمشاركة في البطولة العالمية العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية التي ستجري هذه السنة 2024".

وجرت مراسم الافتتاح الرسمي للبطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي على مستوى القاعة البيضوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف، في حين جرت السباقات بمضمار الغولف بدالي براهيم، الذي تمت فيه مراسم الاختتام بحضور شخصيات عسكرية و رياضية، يتقدمها البطل الأولمبي والعالمي لسباق 1500 متر، نور الدين مرسلي.

وتندرج هذه البطولة ضمن البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية الوطنية والدولية لموسم 2023-2024، "بهدف غرس روح التنافس والرغبة في الانتصار لدى الرياضيين والتحضير للمناسبات المقبلة"، حسب المنظمين.

وعرف هذا الموعد مشاركة 182 عداء يمثلون 14 فريقا من مختلف القيادات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى.