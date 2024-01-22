الجزائر/موريتانيا /كاس افريقيا للأمم 2023: المباريات ال10 الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة موريتانيا

22 يناير 2024 ببواكي (كوت ديفوار) كأن-2023 بكوت ديفوار
الجزائر - بوركينا فاسو 2-2
الهدفان: بونجاح (د 51 و 90+5 )
15 يناير 2024 ببواكي (كوت ديفوار) كأن-2023 بكوت ديفوار
الجزائر - أنغولا 1-1
الهدف: بونجاح (د 19)
9 يناير 2024 (بلومي) - (مباراة ودية)
الجزائر - بوروندي 4-0
الأهداف: بونجاح (د 2)، محرز (د 39)، سليماني (د 87) و عمورة (د 90+3)
19 نوفمبر 2023 (بمابوتو) - مونديال-2026 (تصفيات):
الموزمبيق - الجزائر 0-2
الهدفان: شايبي (د 69)، زروقي (د 80)
16 نوفمبر 2023 (ببراقي) - مونديال-2026 (تصفيات):
الجزائر - الصومال 3-1
الأهداف: بانو (د2، ضد مرماه)، بغداد بونجاح (د31)، اسلام سليماني (د80)
16 أكتوبر 2023 بالعين : (مباراة ودية)
الجزائر - مصر 1-1
الهدف سليماني (د 90+3)
12 أكتوبر 2023 بقسنطينة (مباراة ودية)
الجزائر - ال
رأس الأخضر 5-1
الأهداف: عمورة (12)، عوار (39، 41)، زروقي (61) وسليماني (89 ض.ج)،
12 سبتمبر 2023 بداكار (مباراة ودية)
السنغال - الجزائر 0-1
الهدف : شايبي (د 64)
7 سبتمبر 2023 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (مباراة ودية)
الجزائر - تنزانيا 0-0
20 يونيو 2023 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (مباراة ودية)
الجزائر - تونس 1-1
الهدف ( محرز ض ج 38)
المجموع - 10 مقابلات: انتصارات (5) - تعادل (5)
الأهداف المسجلة : 20/ الأهداف التي دخلت شباكه : 7
الهدافون : بونجاح (5) - سليماني (4) - عمورة (2) - عوار (2) - شايبي (2) -
زروقي (2) - محرز (2) - بانو ضد مرماه).