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الجزائر/موريتانيا /كاس افريقيا للأمم 2023: المباريات ال10 الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة موريتانيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 14:31     الفئـة : رياضــة

الجزائر- اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم قبل مواجهة نظيره الموريتاني ، يوم غد الثلاثاء (سا 00ر21 بتوقيت الجزائر) - ببواكي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة  للمجموعة الرابعة  لنهائيات كأس أفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير):

 

 

       22 يناير 2024 ببواكي (كوت ديفوار) كأن-2023 بكوت ديفوار

       الجزائر - بوركينا فاسو          2-2

       الهدفان: بونجاح (د 51 و 90+5 )

 

       15 يناير 2024 ببواكي (كوت ديفوار) كأن-2023 بكوت ديفوار

       الجزائر - أنغولا      1-1

       الهدف: بونجاح (د 19)

 

       9 يناير 2024 (بلومي) - (مباراة ودية)

       الجزائر - بوروندي        4-0

       الأهداف: بونجاح (د 2)، محرز (د 39)، سليماني (د 87) و عمورة (د 90+3)

 

       19 نوفمبر 2023 (بمابوتو) - مونديال-2026 (تصفيات):

       الموزمبيق - الجزائر       0-2

       الهدفان: شايبي (د 69)، زروقي (د 80)

 

       16 نوفمبر 2023 (ببراقي) - مونديال-2026 (تصفيات):

       الجزائر - الصومال        3-1

       الأهداف:  بانو (د2، ضد مرماه)، بغداد بونجاح (د31)، اسلام سليماني (د80)    

      

       16 أكتوبر 2023 بالعين : (مباراة ودية)

       الجزائر - مصر                    1-1

       الهدف سليماني (د 90+3)

 

       12 أكتوبر 2023 بقسنطينة (مباراة ودية)

       الجزائر - ال

رأس الأخضر  5-1

       الأهداف: عمورة (12)، عوار (39، 41)،  زروقي (61) وسليماني (89 ض.ج)،

 

       12 سبتمبر 2023 بداكار (مباراة ودية)

       السنغال - الجزائر    0-1

       الهدف : شايبي (د 64)

 

       7 سبتمبر 2023 بملعب  19 ماي 1956 بعنابة (مباراة ودية)

      الجزائر - تنزانيا      0-0

 

      20 يونيو  2023 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (مباراة ودية)

      الجزائر - تونس  1-1

      الهدف ( محرز ض ج 38)

 

       المجموع - 10 مقابلات: انتصارات (5) - تعادل (5)  

       الأهداف المسجلة : 20/ الأهداف التي دخلت شباكه : 7

 

الهدافون : بونجاح (5) -  سليماني (4) - عمورة  (2) - عوار (2) - شايبي (2) - 

زروقي (2) -  محرز (2) -  بانو ضد مرماه).

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الجزائر/موريتانيا /كاس افريقيا للأمم 2023: المباريات ال10 الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة موريتانيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 14:31     الفئـة : رياضــة   شارك

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