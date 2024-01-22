كأس إفريقيا-2023 / الجولة الثالثة/ المجموعتان الثالثة والرابعة: برنامج مباريات يوم غد الثلاثاء

الثلاثاء 23 يناير 2024:
المجموعة الثالثة:
غينيا - السنغال بياموسوكرو (00ر18)
غامبيا - الكامرون ببواكي (00ر18)
المجموعة الرابعة:
أنغولا - بوركينافاسو بياموسوكرو (00ر21)
موريتانيا - الجزائر ببواكي (00ر21) .
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- برنامج المباريات المقررة يوم غد الثلاثاء 23 يناير لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول للمجموعتين الثالثة والرابعة (بتوقيت الجزائر) لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم-2023 (المؤجلة إلى2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).
الثلاثاء 23 يناير 2024:
المجموعة الثالثة:
غينيا - السنغال بياموسوكرو (00ر18)
غامبيا - الكامرون ببواكي (00ر18)
المجموعة الرابعة:
أنغولا - بوركينافاسو بياموسوكرو (00ر21)
موريتانيا - الجزائر ببواكي (00ر21) .