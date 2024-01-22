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كأس إفريقيا-2023 / الجولة الثالثة/ المجموعتان الثالثة والرابعة: برنامج مباريات يوم غد الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 11:52     الفئـة : رياضــة

الجزائر- برنامج المباريات المقررة يوم غد الثلاثاء 23 يناير لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول للمجموعتين الثالثة والرابعة (بتوقيت الجزائر) لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم-2023 (المؤجلة إلى2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).

 

الثلاثاء 23 يناير 2024:

 

المجموعة الثالثة:

 

غينيا  - السنغال        بياموسوكرو   (00ر18)

غامبيا - الكامرون      ببواكي         (00ر18)

 

المجموعة الرابعة:

أنغولا  - بوركينافاسو  بياموسوكرو    (00ر21)

موريتانيا - الجزائر    ببواكي           (00ر21) .

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كأس إفريقيا-2023 / الجولة الثالثة/ المجموعتان الثالثة والرابعة: برنامج مباريات يوم غد الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 11:52     الفئـة : رياضــة   شارك

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