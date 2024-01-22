كأس افريقيا/موريتانيا - الجزائر: المنتخب الجزائري, الفوز من أجل العبور الى الدور ربع النهائي

بواكي (كوت ديفوار)- سيكون مصير المنتخب الجزائري لكرة القدم بيده من أجل المرور إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا للامم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار, عندما يلتقي نظيره الموريتاني يوم غد الثلاثاء (التاسعة مساء بتوقيت الجزائر) ببواكي, بعدما أنعش حظوظه في الجولة الماضية عقب اختطافه لتعادل ثمين أمام بوركينا فاسو (2-2).

وسيكون زملاء الهداف بغداد بونجاح مجبرون على تحقيق الفوز من اجل تجنب متاهة الحسابات, بمناسبة مقابلة الجولة الثالثة والاخيرة (المجموعة الرابعة) للدور الاول من المنافسة القارية التي تجري منذ يوم 13 يناير وتتواصل إلى غاية 11 فبراير.

برصيد نقطتين فقط في العداد جناهما من المقابلتين الاوليين في المجموعة الرابعة, بات المنتخب الوطني ممنوعا من الخطأ إن كان يرغب في مواصلة المغامرة الافريقية وتجنب مغادرتها في وقت مبكر مثل ما حدث له خلال الدورة السابقة بالكاميرون 2021 .

وعليه يبقى الفوز, الخيار الوحيد المتاح امام كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي المطالب بإيجاد الحلول المناسبة التي تمكن حامل لقب افريقيا في طبعة 2029 من تطبيق طريقة لعبه واستعادة توازنه المفقود لحد الساعة.

وبعد تعثره في الخرجة الاولى له في هذه الطبعة ال34, بتعادل بطعم الخسارة (1-1) امام منتخب انغولا, و اقتناصه لتعادل ثمين بطعم الفوز امام بوركينا فاسو (2-2), سيكون المنتخب الجزائري هذه المرة مطالبا بتجاوز عقبة منتخب موريتاني الذي خسر في مقابلتي الجولتين الاولى و الثانية امام بوركينا فاسو (0-1) و انغولا (2-3) .

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وعن هذه المواجهة, كان الناخب الوطني قد صرح: " مواجهة موريتانيا ستكون بالنسبة لنا بمناسبة نهائي لا يحتمل القسمة على اثنين, في رسالة واضحة منه للاعبيه من اجل دخول هذه المقابلة بنية تحقيق الفوز وفقط من اجل فتح باب العبور الى الدور المقبل الذي غابوا عنه منذ دورة مصر 2019.

وعلى صعيد التشكيلة, سيكون الناخب الوطني منقوصا من خدمات كل من لاعب وسط الميدان اسماعيل بن ناصر الذي تعرض لإصابة على مستوى العضلة المقربة والمدافع رامي بن سبعيني بسبب العقوبة.

ومثل ما كان عليه الشأن في مواجهة "الخيول", من المتوقع ان تعرف تشكيلة بلماضي بعض التعديلات من اجل تصحيح بعض الامور التي لم تسير بشكل جيد في المقبلتين السابقتين.

من جانب سيخوض منتخب موريتانيا, بقيادة مدربه الفرنسي-القمري, أمير عبدو, المقابلة بنية اكيدة في تحقيق الانتصار, الاول له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كاس امم افريقيا.

تجدد اللقاء في المقابلات الرسمية بعد 39 سنة

التشكيلة الموريتانية التي ابانت - رغم الهزيمتين - على مؤهلات محترمة, تعتزم تشكيل صعوبات كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري مثل ما صرح به بثقة كبيرة المدرب امير عبدو, بلهجة صريحة وواثقة, قائلا: " لسنا هنا من اجل توزيع نقاط على الجزائر(...) سنحضر جيدا لهذه المقابلة, بالطبع انا احترم كثيرا المنتخب الجزائري, وهدفنا الوحيد هو تقديم مردود جيد في هذه الدورة ".

وسيكون لقاء يوم غد الثلاثاء, بمثابة السابع في تاريخ المواجهات بين المنتخبين في جميع المنافسات, و المقابلة الرسمية الثالثة بعد المقابلتين اللتين لعبتا سنة 1985 في اطار تصفيات كاس افريقيا 1986. وكانت الكلمة في هذه المواجهات في مصلحة "الخضر" بخمسة (5) انتصارات وتعادل واحد.

وتعود المواجهة الاخيرة بين التشكيلتين الى سنة 2021 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بمناسبة الودية التي فازت بها الجزائر ب(4-1) بفضل -على الخصوص- ثنائية فيغولي.

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هذا سيدير مقابلة الجزائر-موريتانيا الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان بمساعدة الكاميروني ألفيس غي نوبوي نغويغو (مساعد أول) و الغابوني بوريس مارليز ديتسوغا (مساعد ثاني), بالإضافة الى الحكم الرابع احمد امتياز هيرالال (موريس), فيما سيتكفل دانييل ني اي لاربيا الغاني رئيس غرفة الفيديو.

وفي المقابلة الاخرى لحساب المجموعة الرابعة, سيواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره الانغولي, في نفس توقيت مقابلة الجزائر- موريتانيا, بملعب سارل مونان باني بياماسوكو, في مباراة سيتمكن الفائز بها من انهاء الدور الاول في المركز الاول والبقاء ببواكي لحساب الدور ثمن النهائي.

وبعد مباريات الجولة الثانية, تتقاسم انغولا و بوركينا فاسو صدارة المجموعة ب(4) نقاط, متبوعين بالمنتخب الوطني الجزائر بنقطتين ثم منتخب موريتانيا في المركز الاخير بدون رصيد.