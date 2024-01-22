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كأس إفريقياـ2023 : حتمية الفوز أمام موريتانيا لضمان التأهل

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 09:13     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقياـ2023 : حتمية الفوز أمام موريتانيا لضمان التأهل

بواكي (كوت ديفوار) - أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي يوم الأحد على "حتمية فوز" المنتخب الوطني على نظيره الموريتاني يوم الثلاثاء ببواكي (التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر)، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة (المجموعة الرابعة) من أجل ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي تحتضنها كوت ديفوار من 11 يناير إلى 13 فبراير 2024.

و قال السيد صادي للصحافة الوطنية قبل بداية الحصة التي اجرتها العناصر الوطنية بأبواب مغلقة على  ملعب ثانوية بواكي: "سنلعب لقائنا أمام موريتانيا بنية الانتصار ليس إلا. فالنقطة الثمينة التي إنتزعناها في اللقاء ضد بوركينافاسو سمحت لنا بالعودة من بعيد. اللاعبون تحرروا من الناحية البسيكولوجية, وهو الذي سيحفزهم كثيرا تحسبا للقاء موريتانيا".

و كان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في المنافسة الافريقية بتعادل (1 ـ1), قبل أن يتعادل أمام بوركينافاسو بنتيجة 2ـ2 في اللقاء الثاني.

و في نفس الحديث مع الصحافة, رجع رئيس الاتحادية إلى الاحتجاج الرسمي الذي دونته الاتحادية الجزائرية على مستوى لجنة التحكيم للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بشأن مردود حكم مباراة الجزائر ضد بوركينافاسو, وقال: "لم نتلق بعد رد الهيأة الافريقية. فالشكوى لن تغير شيء في نتيجة المقابلة, لكن هدفنا كان إخطار الهيئة القارية بضرورة ضمان تحكيم عادل في المقابلات المقبلة في الدورة".

و أضاف قائلا : "ليست هناك مآمرة ضد المنتخب الجزائري, لكن حكم الفار (الغابوني بيير غيسلان أتشو) لم يقم بدوره كما ينبغي, بعدم عودته إلى الحكم الرئيسي في ثلاث حالات مشكوك فيها في غرفة العمليات".

و قبل مباريات الجولة والأخيرة للمجموعة الرابعة، يحتل المنتخب البوركينابي والأنغولي الصف الأول بأربع نقاط، متبوعين بالجزائر في الصف الثالث بنقطتين وموريتانيا بصفر نقطة.

إقرأ أيضا:      إفريقيا/كأس/ (الجزائر-بوركينافاسو 2-2): "الفاف تقدم إحتجاجا رسميا ضد حكم الفار"

و يتأهل صاحبا المركز الاول والثاني إلى الدور ثمن النهائي, بالإضافة إلى أصحاب أحسن المراتب الأربعة لكل المجموعات.

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 09:34
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كأس إفريقياـ2023 : حتمية الفوز أمام موريتانيا لضمان التأهل
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 09:13     الفئـة : رياضــة   شارك

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