كرة اليد (كأس افريقياـ2023) :الجزائر تفوز على المغرب (30 ـ 23) وتتأهل إلى ربع النهائي في الصف الأول

الجزائر - فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) على المغرب بنتيجة (30 /23), الشوط الاول (16/ 13), اليوم الاحد بالقاهرة في لقاء الجولة الثالثة والاخيرة (المجموعة الثالثة) من الدور الاول لحساب بطولة إفريقيا للأمم 2024 لكرة اليد في نسختها السادسة والعشرين ويتأهل بذلك إلى ربع النهائي في المركز الاول للمجموعة.

وبفضل هذا الانتصار الثالث على التوالي, بعد الفوز أمام ليبيا (34 - 19) والغابون (31 ـ 27), انهى المنتخب الجزائري الدور الاول في المركز الاول برصيد 6 نقاط, وسيواجه في ربع النهائي منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى.

وفي اللقاء الثاني للمجموعة, تغلبت ليبيا على الغابون بنتيجة (25 ـ 24).

الترتيب ن ل ف/ا

الجزائر 6 3 +26 المغرب 4 3 +06

3- ليبيا 2 3 ـ 19

الغابون 0 3 -13

ويتأهل صاحبا الصف الاول والثاني إلى الدور ربع النهائي, فيما سيلعب صاحبا المركز الثالث والرابع على كأس الرئيس.

ويتأهل المتوج باللقب مباشرة إلى دورة الالعاب الاولمبية القادمة بباريس 2024, فيما يلعب منشط النهائي الدورة التأهيلية الاخيرة للموعد الاولمبي. اما اصحاب المراكز الخمسة الاولى فسيمثلون القارة الافريقية في مونديال 2025.