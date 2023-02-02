كأس إفريقيا للأمم-2023 /الجزائر-بوركينافاسو (2-2): "نحن في الطريق الصحيح"

بواكي (كوت ديفوار) - إعتبر قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، رياض محرز، أن "الخضر" يسيرون في "الطريق الصحيح"، عقب التعادل الذي إنتزعه السبت أمام بوركينا فاسو (2-2)، في ملعب السلام بمدينة بواكي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم 2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).

و أوضح قائد المنتخب الوطني في تصريح أدلى به لقناة "بيين سبورت الرياضية" قائلا : "كنا أقوياء و بصراحة أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح, فنحن لا نستمع إلى جميع الأشخاص الذين يتحدثون والذين يعتقدون أنه يجب علينا الفوز بجميع مبارياتنا بنتيجة 3-0 والذين يبقون خلف هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر. نحن نركز فقط على الملعب".

بعد تعثر في المباراة الأولى يوم الاثنين أمام أنغولا (1-1)، انتزع المنتخب الوطني نقطة ثمينة أمام بوركينافاسو ليحافظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

و قال محرز أيضا: "أعتقد أننا بدأنا الشوط الأول بشكل جيد ولعبنا بشكل جيد. بوركينا فاسو افتتحت التسجيل عكس مجريات اللعب وهو ما شكل لنا إحباطا. و بعد الاستراحة عدنا بشكل جيد، لكنهم أضافوا الهدف الثاني رغم أنه لم يكن لديهم أي فرص تذكر".

و يبقى لاعب نادي الأهلي (الدرجة الأولى السعودية) متفائلا لبقية المنافسة انطلاقا من المباراة الحاسمة المقررة يوم الثلاثاء أمام موريتانيا (00ر21 بتوقيت الجزائر) حيث بات على "الخضر" الفوز و الظفر بالنقاط الثلاث من أجل التأهل الى الدور المقبل.

"سنحقق التأهل بمفردنا دون مساعدة أي شخص. و أكرر وأقول أننا نسير في الطريق الصحيح". و دافع اللاعب السابق لنادي مانشستر سيتي الانجليزي الذي تعرض لانتقادات شديدة منذ بداية المنافسة الإفريقية عن نفسه قائلا : "أنا مراقب فوق الميدان أكثر من زملائي من قبل اثنان أو ثلاثة مدافعين ومن الصعب التحرر. الجانب الأيسر غالبا ما يكون مفتوحا و أحاول التحرك. لا أشعر بالقلق، لقد عملت كثيرا لاستعادة لياقتي البدنية".

و عقب الجولة الثانية، تتقاسم بوركينا فاسو وأنغولا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، متفوقتين على الجزائر (نقطتين)، فيما تتذيل موريتانيا الترتيب بصفر نقطة. و يتأهل صاحبا المركزين الأول و الثاني إلى الدور ثمن النهائي إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (كان-2023).