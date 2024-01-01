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كأس إفريقيا للأمم 2024 : تعادل المنتخب التونسي ونظيره المالي 1 - 1

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 11:41     الفئـة : رياضــة

أبيدجان - تعادل منتخب تونس مع نظيره منتخب مالي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على ملعب "أمادو جون كوليبالي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

تقدم منتخب مالي بهدف مبكر في الدقيقة 10 عبر لاعبه لاسين سينايوكو، ثم أدرك منتخب تونس التعادل سريعا في الدقيقة 20 بهدف لاعبه حمزة رفيعة.

بهذا التعادل، حصد منتخب تونس أول نقطة في المسابقة القارية، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام منتخب ناميبيا بهدف نظيف، فيما وصل منتخب مالي إلى النقطة الرابعة بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد.

و يتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، يليه منتخب ناميبيا برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل منتخب تونس المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل منتخب جنوب إفريقيا الترتيب بدون نقاط قبل مباراته غدا أمام ناميبيا.

و في الجولة الثالثة والأخيرة، سيلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الجنوب إفريقي، فيما سيلعب منتخب مالي مع ناميبيا، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 13:51
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كأس إفريقيا للأمم 2024 : تعادل المنتخب التونسي ونظيره المالي 1 - 1
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 11:41     الفئـة : رياضــة   شارك

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