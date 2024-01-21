كأس إفريقيا للأمم-2023 (المجموعة الرابعة): الوضعية بعد الجولة الثانية

الجزائر - بوركينافاسو 2-2
موريتانيا - أنغولا 2-3
الترتيب نقاط لعب فارق
- أنغولا 4 2 +1
--. بوركينا فاسو 4 2 +1
- الجزائر 2 2 0
- موريتانيا 0 2 -2
الجولة الثالثة والأخيرة (الثلاثاء 23 يناير 2024):
أنغولا - بوركينافاسو 00ر21 سا بياموسوكرو
موريتانيا - الجزائر 00ر21 سا ببواكي
مباريات لعبت:
الجزائر - أنغولا 1-1
بوركينافاسو - موريتانيا 1-0
ملاحظة: يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.