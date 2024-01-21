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كأس إفريقيا للأمم-2023 (المجموعة الرابعة): الوضعية بعد الجولة الثانية

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 11:21     الفئـة : رياضــة

بواكي (كوت ديفوار) - وضعية المجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير)، بعد إجراء لقاءي الجولة الثانية، يوم السبت بملعب "السلام" في مدينة بواكي:

 

الجزائر - بوركينافاسو     2-2

موريتانيا - أنغولا           2-3

 

الترتيب               نقاط      لعب           فارق

 

  1. أنغولا 4 2               +1

--. بوركينا فاسو  4         2            +1

  1. الجزائر 2   2               0
  2. موريتانيا 0 2             -2

 

الجولة الثالثة والأخيرة (الثلاثاء 23 يناير 2024):

 

أنغولا - بوركينافاسو 00ر21 سا بياموسوكرو

موريتانيا - الجزائر   00ر21 سا ببواكي

 

مباريات لعبت:

 

الجزائر - أنغولا            1-1

بوركينافاسو - موريتانيا     1-0

 

ملاحظة: يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 11:28
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كأس إفريقيا للأمم-2023 (المجموعة الرابعة): الوضعية بعد الجولة الثانية
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 11:21     الفئـة : رياضــة   شارك

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