إفريقيا/كأس/ (الجزائر-بوركينافاسو 2-2): "الفاف تقدم إحتجاجا رسميا ضد حكم الفار"

بواكي (كوت ديفوار) - قدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) إحتجاجا رسميا ضد حكم الفيديو المساعد الغابوني آتشو بيير غيسلان، خلال مباراة الجزائر أمام بوركينافاسو (2-2) التي جرت مساء يوم السبت بملعب "السلام" ببواكي، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة من نهائيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، حسبما أكده رئيس الإتحادية وليد صادي.

و صرح صادي لـ"وأج" أن "الفاف أرفقت هذا الإحتجاج بصور وفيديوهات توضح لقطات تحتوي على ضربات جزاء واضحة. وغرفة الفار لم تنتبه لذلك. وتم تقديم الوضعيات التي إحتججنا عليها للأمين العام للكاف فيرون موسينغو أومبا الذي إندهش للأمر".

و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت هذا اللقاء, احتج الناخب الوطني, جمال بلماضي, على الحكم بقوله "أشير إلى أن أحد لاعبي منتخب بوركينافاسو لمس الكرة بيده داخل منطقة العمليات وكنا نستحق ضربة جزاء".

و تعادل "الخضر" للمرة الثانية على التوالي, بعد مباراة أنغولا الأولى (1-1), ليصبح في رصيدهم نقطتين فقط, حيث بات الفريق مطالبا بالفوز على موريتانيا في الجولة الثالثة المقررة سهرة الثلاثاء (00ر21 بتوقيت الجزائر) ببواكي, من أجل افتكاك تأشيرة التأهل الى الدور ثمن النهائي هذه المنافسة.

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