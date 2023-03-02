كأس أمم إفريقيا-2023: أنغولا تفوز على موريتانيا (3-2) وتلتحق ببوركينا فاسو في الريادة

بواكي (كوت ديفوار) - تغلب المنتخب الأنغولي لكرة القدم على نظيره الموريتاني بنتيجة ( 3- 2 /الشوط الأول: 1-1)، سهرة يوم السبت بملعب "السلام" ببواكي، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير).

و سجل الأنغوليون أهداف المقابلة بفضل ثنائية جيلسون دالا (د 30) و (د 50)، بالإضافة إلى الهدف الثالث بواسطة جيلبيرتو (د53)، بينما سجل لمنتخب "المرابطون" عمار سيدي بونا (د 43) و أبوبكاري كويتا (د 58).

و في وقت سابق من نهار اليوم، تعادل المنتخب الجزائري مع منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (2-2)، الشوط الأول (0-1)، حيث افتتح "الخيول" التسجيل في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول بواسطة محمد كوناتي (د 45 +3) بعد معاينة فيديو مساعد التحكيم الذي أقر عدم وجود وضعية تسلل، قبل أن يضيفوا هدفا ثانيا سجله برتران تراوري في الدقيقة (71) عن طريق ضربة جزاء. قبل ذلك أدركت الجزائر التعادل في الدقيقة (51) بفضل بغداد بونجاح الذي أضاف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (د 90+5).

و على ضوء النتيجتين اليوم، يحتل منتخب أنغولا المركز الأول للمجموعة الرابعة مناصفة مع بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط لكل منهما، أمام كل من الجزائر في المركز الرابع (2 ن) و موريتانيا في الصف الرابع بدون رصيد (0 ن).

و خلال الجولة الثالثة لنفس المجموعة المقررة يوم الثلاثاء 23 يناير، ستواجه الجزائر منتخب موريتانيا ببواكي (سا 00ر21) بينما تلعب بوركينافاسو أمام أنغولا بمدينة ياموسوكرو (سا 00ر21).

و يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (كان-2023).