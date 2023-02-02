كأس أمم إفريقيا-2023/الوضعية المؤقتة للمجموعة الرابعة بعد إجراء مباراة، الجزائر-بوركينا فاسو (2-2)

اليوم السبت ببواكي:
الجزائر - بوركينافاسو 2-2
موريتانيا - أنغولا (سا 00ر18)
الترتيب نقاط لعب
- بوركينا فاسو 4 2
- الجزائر 2 2
- أنغولا 1 1
- موريتانيا 0 1
الجولة الثالثة والأخيرة (الثلاثاء 23 يناير 2024):
أنغولا - بوركينافاسو 00ر21 سا بياموسوكرو
موريتانيا - الجزائر 00ر21 سا ببواكي
مباريات لعبت:
الجزائر - أنغولا 1-1
بوركينافاسو - موريتانيا 1-0
ملاحظة: يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.