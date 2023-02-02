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كأس أمم إفريقيا-2023/الوضعية المؤقتة للمجموعة الرابعة بعد إجراء مباراة، الجزائر-بوركينا فاسو (2-2)

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 20:00     الفئـة : رياضــة

بواكي (كوت ديفوار) - وضعية المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير)، بعد إجراء مباراة الجولة الثانية بين الجزائر و بوركينا فاسو (2-2).

اليوم السبت ببواكي:

 

 

الجزائر - بوركينافاسو     2-2

موريتانيا - أنغولا    (سا 00ر18)

 

الترتيب           نقاط       لعب

  1. بوركينا فاسو 4   2
  2. الجزائر 2 2
  3. أنغولا 1 1
  4. موريتانيا 0 1

 

الجولة الثالثة والأخيرة (الثلاثاء 23 يناير 2024):

 

أنغولا - بوركينافاسو 00ر21 سا بياموسوكرو

موريتانيا - الجزائر   00ر21 سا ببواكي

 

مباريات لعبت:

 

الجزائر - أنغولا        1-1

بوركينافاسو - موريتانيا     1-0

 

 

ملاحظة: يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 19:51
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كأس أمم إفريقيا-2023/الوضعية المؤقتة للمجموعة الرابعة بعد إجراء مباراة، الجزائر-بوركينا فاسو (2-2)
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 20:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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