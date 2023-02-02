كأس أمم إفريقيا-2023: الجزائر و بوركينا فاسو يفترقان على نتيجة التعادل (2-2)

بواكي (كوت ديفوار) - تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره لبوركينا فاسو بنتيجة (2-2)، الشوط الأول (0-1)، عشية يوم السبت، بملعب "السلام" ببواكي، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير).

و افتتح "الخيول" التسجيل في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول بواسطة محمد كوناتي (د 45 +3) بعد معاينة فيديو مساعد التحكيم الذي اثبت عدم وجود وضعية تسلل, قبل أن يضيفوا هدفا ثانيا سجله برتران تراوري في الدقيقة (71) عن طريق ضربة جزاء. قبل ذلك أدركت الجزائر التعادل في الدقيقة (51) بفضل بغداد بونجاح الذي أضاف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (د 90+5).

بعد هذه النتيجة, تبقى حظوظ "الخضر" في التأهل للدور المقبل قائمة لدى مواجهتهم يوم الثلاثاء المقبل (سا 00ر21) المنتخب الموريتاني.

بفضل هذا التعادل تحتل بوركينا فاسو المركز الأول للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط أمام كل من الجزائر (2 ن), أنغولا (1 ن), بينما تأتي موريتانيا في الصف الرابع بدون رصيد قبل المواجهة بين الاخيرين في وقت لاحق اليوم (00ر18).

و خلال الجولة الثالثة لنفس المجموعة المقررة يوم الثلاثاء 23 يناير، ستواجه "الجزائر منتخب موريتانيا ببواكي (سا 00ر21) بينما تلعب بوركينافاسو أمام أنغولا بمدينة ياموسوكرو (سا 00ر21).

و يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (كان-2023).