الرابطة الثانية هواة: أولمبي آقبو يتوج باللقب الشرفي لمرحلة الذهاب ورائد القبة يعود بنقطة ثمينة

الجزائر- توج فريق أولمبي أقبو باللقب الشرفي لمرحلة الذهاب في مجموعة وسط - شرق بفضل الفوز الثمين الذى عاد به من سور الغزلان على حساب الوفاق المحلي (3-2)، بينما اكتفى رائد المجموعة الغربية، رائد القبة بتعادل أبيض في عين تموشنت، ليعطي الفرصة للملاحق المباشر ترجي مستغانم بتقليص الفارق إلى 4 نقاط بعد فوزه على ضيفه أمل الأربعاء (4-1) يوم السبت في لقاءات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم.

ففي المجموعة الشرقية, يواصل الصاعد الجديد, أولمبي أقبو فرض هيمنته على منافسيه إذ نجح في خطف النقاط الثلاث في الدقيقة (90+7) بواسطة هداف الفريق منير بوثلجة, في الوقت الذي كانت فيه المباراة في طريقها نحو التعادل.

و تزامن فوز الاولمبي مع خسارة ملاحقه المباشر السابق شباب برج منايل في الحراش (1-0) ليتراجع بذلك للصف الرابع, تاركا مركز الوصافة لمولودية باتنة التي أمطرت شباك نظيرتها القسنطينية برباعية نظيفة و ارتقت الي المركز الثاني بفارق سبع نقط عن الرائد.

و عرفات هذه الجولة تألق مدينة باتنة حيث صعد ممثلها الثان, شباب باتنة للمركز الثالث بعد عودته من التلاغمة بنقطة التعادل (0-0) افتكها من النجم المحلي.

و شهد أسفل الترتيب تجمعا كبيرا للأندية المهددة بالسقوط حيت أصبح الفارق يقدر بست نقاط فيما بينها و يتعلق الأمر بجمعية الخروب (13 ن), وفاق سور الغزلان (12), اتحاد عنابة و اتحاد الحراش (11)و مولودية العلمة و جمعية عين مليلة (10 ن), وقد تمكنت هذه الأندية من تفادي الهزيمة, و خاصة منها اتحاد عنابة العائد من خميس الخشنة بنقطة ثمينة, بينما تقهقرت مولودية العلمة للمركز الأخير بعج انهزامها في ورقلة (3-1).

و في مجموعة وسط-غرب, حافظ رائد القبة على صدارة الترتيب بعودته سالما من تموشنت حيث اكتفى بنقطة واحدة, ليتقلص الفارق عن الوصيف ترجي مستغانم إلى 4 نقاط بعد فوز هذا الأخير على ضيفه أمل الاربعاء (4-1).

و حافظ غالي معسكر على المركز الثالث بتعادله في تيارت (0-0) ليبقى متقدما بفارق نقطة واحدة على ملاحقه و الصاعد الجديد نجم القليعة الفائز برباعية لواحد أمام الصاعد الآخر وداد مستغانم.

و عرفت هذه الجولة مفاجأة من العيار الثقيل كان بطلها نادي غير عبادلة الفائز بالمدية على الأولمبي المحلي (1-0) كما تحسنت أمور نصر حسين داي و وداد بوفاريك و صفاء الخميس حيث ابتعدت نسبيا من منطقة الخطر, الذي أصبح يهدد أكثر من أي وقت مضى كل من أمل الأربعاء و شبيبة تيارت (13 نقطة) و أولمبي المدية (10 ن).