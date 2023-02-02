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كأس أمم إفريقيا-2023: الجزائر و بوركينا فاسو تتعادلان (2-2)

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 17:12     الفئـة : رياضــة
كأس أمم إفريقيا-2023: الجزائر و بوركينا فاسو تتعادلان (2-2)

بواكي (كوت ديفوار)- تعادل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم مع نظيره البوركينابي بنتيجة (2-2) الشوط الأول (0-1) يوم السبت، بملعب "السلام" ببواكي لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير).

و سجل أهداف المباراة كل من محمد كوناتي (د 45+3) و برتران تراوري (د 71 من ض. جزاء) لبوركينا فاسو و بغداد بونجاح (د 51 و 90+5) للجزائر.

اقرأ أيضا:     كأس إفريقيا للأمم 2023: بوركينافاسو متقدمة في النتيجة أمام الجزائر (1-0) في الشوط الأول

 

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 17:27
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كأس أمم إفريقيا-2023: الجزائر و بوركينا فاسو تتعادلان (2-2)
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 17:12     الفئـة : رياضــة   شارك

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