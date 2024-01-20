سباق جهوي للدراجات للفئات الصغرى بسيدي بلعباس: تألق دراجي سعيدة و وهران

وهران - تألق دراجو سعيدة و وهران في السباق الجهوي للدراجات الهوائية للفئات الصغرى الذي نظم يوم السبت على مسلك مغلق على مستوى بحيرة "سيدي امحمد بن علي" ببلدية عين تريد بولاية سيدي بلعباس.

ففي سباق الأشبال مسافة 48 كلم عادت المرتبة الأولى للدراج فرتوس محمد أمين من مدرسة الدراجات لسيدي بلعباس الذي تقدم على كل من عبد القادر فارس من مدرسة سعيدة و العربي سيد أحمد من أفاق حمام بوحجر.

و عاد سباق الشبليات على نفس مسافة لنروهان بشلاغم من نادي كنوز وهران متبوعة بكل من لامية غريس من نادي أبطال وهران و ايناس حداد من نادي الحماية المدينة لسعيدة.

و لدى الأصاغر على مسافة 6ر25 كلم حل في المركز الأول يوسف مصطفى قادة من نادي أمل المالح متبوعا على التوالي بكل من محمد صرصار من فريق الحماية المدية لسعيدة و فتح الله عبد العزيز بن كرامة من نادي أفاق حمام بوحجر فيما أفتكت عند الصغريات على نفس المسافة نورهان بركات من مدرسة سعيدة للدراجات المرتبة الأولى متبوعة بكل من مروة بن حمر العين من نادي أبطال وهران و دعاء حرشاوي من نادي أمال المالح.

و تميزت هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف الرابطة الولائية لسيدي بعباس للدرجات الهوائية بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للدراجات و مديرية الشباب و الرياضة بمستوى فني مقبول حسب المنظمين و عرفت مشاركة 87 رياضيا و رياضية من صنفي الأشبال و الأصاغر يمثلون ثمانية رابطات ولائية من غرب الوطن.

و في ختام هذه المنافسة وزعت الجوائز على الدراجين المتألقين بحضور ممثلي مديرية الشباب و الرياضة و عدد من الوجوه الرياضية.