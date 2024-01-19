كاس افريقيا للأمم- 2023 : تصريحات اللاعبين الجزائريين في المنطقة المختلطة

- عيسى ماندي (مدافع): " ستكون مباراة معقدة, أمام فريق جيد لبوركينافاسو.

بحضور انغولا وموريتانيا, نحن في مجموعة متجانسة. المدرب الوطني يؤكد في كل مرة انه ليس هناك فرقا صغيرة في افريقيا, هذا ما وقفنا عنده خلال هذه الكان.

معنوياتنا مرتفعة. لم نكن في المستوى أمام أنغولا وعلينا تصحيح نقائصنا, بالارتكاز على الاشياء الجيدة المنجزة من قبل المنتخب الوطني. نحن متحفزون أكثر من أي وقت مضى, لتحقيق نتيجة إيجابية. لا ينبغي لنا ان نتحجج بتوقيت اللقاء. لقد حضرنا أنفسنا لذلك منذ مدة, ليس هذا هو وقت الحديث عن توقيت المباراة أو سوء ارضية الملعب, الاهم ان نكون جاهزين ومستعدين".

- رامي بن سبعيني ( مدافع): "كنا نود الفوز بالمباراة الاولى ضد انغولا (1-1), كان بإمكاننا قتل اللقاء في الشوط الاول, لكننا لم نوفق. حاليا نحن مركزون على مقابلة بوركينافاسو على صعوبتها . المجموعة تتمتع بمعنويات مرتفعة, نعلم ما يجب أن نقوم به يوم السبت. لدينا معرفة قديمة بمنتخب بوركينافاسو ونعرف نقاط ضعفه وقوته. بالنسبة لتوقيت المباراة واللعب على الساعة 00ر14سا في عز الحرارة , فهذا لن يشكل لنا أي مشكل. سبق لنا لعب مقابلة ودية بمدينة لومي في هذه الساعة. نشكر المناصرين الذين تنقلوا الى بواكي لمساندتنا في هذا الظرف وعلينا إدخال البهجة والسرور غدا. بخصوص الانذار الذي تلقيته, فلن يشكل بالنسبة لي أي تهديد بالإقصاء (إنذار في المباراة الاولى) او ضغط لكن عليا توخي الحذر.

- سفيان فغولي (وسط ميدان) : "الضغط موجود دائما, انا ألعب مع المنتخب الوطني منذ سنة 2011 , عندما ألعب للجزائر أشعر بالضغط طبعا, أعرف المسؤولية الملقاة علينا لإرضاء الشعب وهذا ما أحاول نقله الى زملائي في الفريق, المحفز كثيرا حاليا. قمنا تحت قيادة المدرب بلماضي بتحليل الاخطاء التي ارتكبناها. يجب تبليل القميص غدا. اللعب على الساعة 00ر14سا ليس عائقا, عندما ترتدي هذا القميص يجب اللعب في أي وقت. خلال المباراة الاولى امام انغولا, قمنا بأشياء جيدة وقليل منها كان سيئا. يوم السبت سنكافح فوق المستطيل الاخضر وبالنظر لنوعية تعدادنا, فليس لنا أي عذر لتضييع النقاط الثلاث . هذا "الكان" أبان عن مفاجآت والكثير من النتائج لم نكن ننتظرها ولا استغربها في نفس الوقت, لان في السنوات الاخيرة المستوى الفني في افريقيا ارتقى وهناك صرامة في العمل ".