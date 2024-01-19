كرة اليد/ بطولة إفريقيا للأمم 2024 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره الليبي (34-19) و يتأهل للدور ربع النهائي

هذا الفوز هو الثاني لأشبال المدرب فاروق دهيلي, بعد المسجل يوم الاربعاء على الغابون (31-27).
بهذه النتيجة, يحتل "الخضر'' الصف الأول برصيد 4 نقاط, بينما يبقى رصيد المنتخب الليبي الذي يشرف على تدريبه, الجزائري رضا زقيلي خاليا من النقاط.
يجمع اللقاء الثاني لحساب المجموعة الثالثة مساء اليوم الجمعة (سا 00ر19) منتخبا الغابون و المغرب.
و ستجري الجولة الثالثة و الأخيرة للدور الأول يوم الأحد 21 يناير بين الجزائر و المغرب (سا 00ر19) من جهة و منتخبا ليبيا و الغابون (سا 00ر13) من جهة أخرى.
ويقتطع المنتخب المتوج بلقب هذه النسخة الـ26 تأشيرة التأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024), فيما يخوض منشط النهائي الآخر دورة تأهيلية في شهر مارس المقبل.
بالمقابل, سيمثل أصحاب المراكز الخمسة الأوائل في البطولة الافريقية, القارة السمراء في كأس العالم 2025 المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج.