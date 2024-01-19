Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس افريقيا للأمم- 2023 (الجزائر-بوركينافاسو): تعيين الحكم الجنوبي افريقي طوم أبنجيل لإدارة المقابلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 18:38     الفئـة : رياضــة
كأس افريقيا للأمم- 2023 (الجزائر-بوركينافاسو): تعيين الحكم الجنوبي افريقي طوم أبنجيل لإدارة المقابلة

بواكي (كوت ديفوار)- عينت لجنة التحكيم للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم , الحكم جنوب افريقي, طوم أبنجيل لإدارة, مقابلة الجزائر-بوركينافاسو غدا السبت بملعب السلام ببواكي ( 00ر15سا, توقيت جزائري), لحساب الجولة الثانية ( المجموعة 4) لكاس افريقيا للأمم (مؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير).

وسيكون في مساعدة أبنجيل ,الحكم سوري فاتسوان من ليزوتو ( المساعد 1) وودوس ريس مونت نيغرو أبيلميرو من ساوت تومي وبرنسيب ( مساعد ثاني), فيما عين الاثيوبي وي ياسابامبلاك تسيما , حكما رابعا.

أما تقنية الفار المساعد , فسيديرها  الغابوني اتشو بيار غيسلن , بمساعدة الكاميروني كارين اتيزامبونغ.

وخلال الجولة الاولى, تعثر المنتخب الجزائري , يوم الاثنين  امام انغولا (1-1), بينما حقق المنتخب البوركينابي الفوز يوم الثلاثاء الماضي , امام موريتانيا (1-0).

وتحتل بوركينا فاسو صدارة المجموعة الرابعة بثلاث نقاط , امام الجزائر وانغولا بنقطة واحدة . وتتذيل موريتانيا الترتيب ب0 نقطة .

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة, إضافة إلى أفضل أربع فرق تحتل المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة.

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس افريقيا للأمم- 2023 (الجزائر-بوركينافاسو): تعيين الحكم الجنوبي افريقي طوم أبنجيل لإدارة المقابلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 18:38     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.19

القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز: عطاف يجري لقاءات مع عدد من نظرائه

24.01.19

الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة هو أزمة حقوق إنسان "ضخمة" و"كارثة كبرى"

24.01.19

كأس إفريقيا للأمم 2023 / الجزائر- بوركينا فاسو: "مقابلة هامة و ليست حاسمة"

24.01.19

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أزيد من 24700 شهيد

24.01.19

كأس افريقيا للأمم- 2023 (الجزائر-بوركينافاسو): تعيين الحكم الجنوبي افريقي طوم أبنجيل…

24.01.19

المغرب: مثول المعتقل السياسي محمد زيان أمام محكمة الاستئناف بالرباط

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.18

عملية هدم البنايات غير القانونية تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة

24.01.17

ندوة تاريخية إحياء لذكرى إستشهاد ديدوش مراد، أصغر عضو في مجموعة ال6 التاريخية

24.01.18

من أجل غزة الجزائر تدعو إلى إعادة تفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز

24.01.17

الحكومة تستمع إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة

24.01.18

محاكمة شعيب أولطاش المتهم بإغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي