كأس افريقيا للأمم- 2023 (الجزائر-بوركينافاسو): تعيين الحكم الجنوبي افريقي طوم أبنجيل لإدارة المقابلة

وسيكون في مساعدة أبنجيل ,الحكم سوري فاتسوان من ليزوتو ( المساعد 1) وودوس ريس مونت نيغرو أبيلميرو من ساوت تومي وبرنسيب ( مساعد ثاني), فيما عين الاثيوبي وي ياسابامبلاك تسيما , حكما رابعا.
أما تقنية الفار المساعد , فسيديرها الغابوني اتشو بيار غيسلن , بمساعدة الكاميروني كارين اتيزامبونغ.
وخلال الجولة الاولى, تعثر المنتخب الجزائري , يوم الاثنين امام انغولا (1-1), بينما حقق المنتخب البوركينابي الفوز يوم الثلاثاء الماضي , امام موريتانيا (1-0).
وتحتل بوركينا فاسو صدارة المجموعة الرابعة بثلاث نقاط , امام الجزائر وانغولا بنقطة واحدة . وتتذيل موريتانيا الترتيب ب0 نقطة .
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة, إضافة إلى أفضل أربع فرق تحتل المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة.