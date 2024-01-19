كاس إفريقيا للأمم 2023 / الجزائر- بوركينا فاسو: " سنفعل كل شيء لتحقيق الفوز"

بواكي (كوت ديفوار) - أكد وسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, إسماعيل بن ناصر, اليوم الجمعة, ان "الخضر" سيعملون كل ما في وسعهم من اجل الفوز على بوركينا فاسو, يوم السبت بملعب السلام ببواكي (سا 00ر15 بتوقيت الجزائر) , بمناسبة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس إفريقيا -2023 (المؤجلة لعام 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).

و صرح لاعب ناي آ سي ميلان (إيطاليا) خلال ندوة صحفية عشية المباراة, بملعب بواكي قائلا: " لقد أصبنا بخيبة امل بعد نتيجة التعادل أمام أنغولا (1-1), لكننا بقينا مركزين على الموضوع. سيكون الموعد المقبل هاما جدا, وسنسعى لتقديم مردود أفضل و سنعمل كل شيء من أجل تحقيق الفوز."

و كان "الخضر" قد أخفقوا في خرجتهم الأولى باكتفائهم بالتعادل أمام أنغولا (1-1), في الوقت الذي انتظرت فيه بوركينا فاسو الوقت بدل الضائع لتحقيق الفوز أمام موريتانيا بنتيجة (1-0).

و أضاف بن ناصر :" ستكون روح الفريق و تسيير الفترات القوية و الضعيفة مفاتيح المباراة دون تحمل الضغط الزائد. لنا ثقة كبيرة بالنفس. نحن عازمون على تحقيق الفوز . ندرك جيدا أن الحرارة ستكون مرتفعة, ستكون هناك تغييرات حسب الحالة البدنية للاعبين, جاهزون للعب على الساعة 00ر14 أو 00ر18. المهم أن نفوز بالمقابلة. ستكون المقابلة هامة لكن ليست حاسمة مثلما أوضحه المدرب .سنخوض اللقاء بنفس العزيمة و الرغبة."

و في رده على سؤال حول المنافس, أشار بن ناصر "أن بوركينا فاسو فريق جيد'' مضيفا :" سنواجه منتخبا جيدا. سنعمل كل شيء من أجل استغلال نقاط ضعفه و توحي الحذر من قوته".

و كان بن ناصر قد سجل عودته للمنافسة في شهر ديسمبر الماضي بعد غياب دام ستة أشهر بسبب إصابة حيث قال بهذا الخصوص : أنا بصحة جيدة. صحيح أني لم ألعب منذ عدة أشهر, لكني أسعى لتقديم أفضل ما عندي لخدمة الفريق الوطني. أملك خبرة لا باس بها , أنا جاهز لمساعدة زملائي الشبان لتمكينهم من تقديم الأفضل".

أخيرا, وجه أحسن لاعب لكان-2019 بمصر, نداء للأنصار الحاضرين ببواكي حيث قال: ''نشعر نحن اللاعبون و الطاقم الفني بأننا محظوظون لتواجد الأنصار بجانبنا, نحن سعداء جدا لحماسهم و سنعمل المستحيل من اجل اسعادهم".

في المباراة الثانية للمجموعة الرابعة, ليس امام منتخب موريتانيا أي مجال للخطأ أمام أنغولا يوم السبت ببواكي (سا 00ر18 بتوقيت الجزائر) للإبقاء على حظوظه.

للتذكير يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربع فرق تحتل المركز الثالث إلى الدور الثمن النهائي من المنافسة.