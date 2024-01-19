الرابطة الثانية هواة: رائد القبة وأولمبي آقبو في امتحان حقيقي والملاحقون لتقليص الفارق

الجزائر - سيكون متصدرا مجموعتي وسط غرب ووسط شرق، لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة، رائد القبة وأولمبي آقبو، أمام امتحان حقيقي عندما يحلان ضيفين على شباب تيموشنت ووفاق سور الغزلان على التوالي، في الوقت الذي سيسعى فيه الملاحقون الى "اقتناص" الفوز بغية تقليص الفارق عن أصحاب الريادة، خلال مباريات الجولة الـ13 المقررة يوم غد السبت، وعلى غير العادة، ابتداء من منتصف النهار (00ر12).

في مجموعة وسط-غرب، يشد صاحب المرتبة الاولى، رائد القبة (29 نقطة)، الرحال الى تيموشنت لملاقاة الشباب المحلي (21 ن)، الذي ارتقى الى المرتبة الرابعة، في مهمة تبدو صعبة بالنسبة للمتصدر أمام فريق يدخل بمعنويات عالية بعد فوزه خارج الديار.

هذا الوضع الصعب، سيبحث من خلاله الملاحق، ترجي مستغانم (23 ن)، على تقليص الفارق عن الرائد عندما يستضيف أمل الأربعاء (المرتبة11، 12ن)، الذي بات يحقق نتائجا طيبة خلال الجولات الثلاث الاخيرة حيث لم ينهزم منذ أربع جولات، الأمر الذي قد يعرقل مهمة "الحواتة".

نفس الطموح يحذو الملاحق الآخر، غالي معسكر (23 ن)، الساعي الى "الاستثمار" في وضعيه مضيفه شبيبة تيارت (المركز 12، 12ن)، الذي لم يجد ضالته بعد، كونه لم يتذوق طعم الانتصار منذ أربع جولات.

من جهته، يسعى نجم القليعة (20 نقطة) إلى محو أثر الخسارة الأخيرة، بهدف الاقتراب من كوكبة المقدمة بعدما تراجع الى الصف الخامس، من خلال استقباله لوداد مستغانم(المركز7، 19ن)، الذي لن يتقمص "دور الضحية" في هذه المواجهة كونه بات يسجل نتائج طيبة مؤخرا، في مقابلة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وفي وسط الترتيب، يسعى صفاء خميس مليانة (الصف 8، 16ن)، إلى التصالح مع جماهيره عقب الخسارة بخماسية أمام رائد القبة، عندما يستقبل جمعية وهران (الصف7، 17ن)، في موعد يطمح كل منهما الى تحقيق نتيجة مرضية لتعزيز مركزيهما تفاديا للدخول في حسابات الصراع من أجل البقاء.

أما بالنسبة للأندية المهددة بالسقوط، فيستضيف نصر حسين داي (المرتبة 14، 11ن)، الطامح الى الخروج من الوضع الصعب الذي يتواجد عليه، تشكيلة مستقبل وادي سلي (المرتبة 9، 14ن)، في مباراة يدخلها النادي العاصمي بشعار "الفوز لا غير".

كما سيكون صاحبا المركزين ما قبل الأخير أولمبي المدية (10ن)، والأخير شباب غير العبادلة (6ن)، وجها لوجه، وهما اللذان خسرا في الجولة الأخيرة وباتا من أكثر الفرق تهديدا بالسقوط. وستكلف الخسارة فريق العبادلة الكثير كون الأولمبي سيبتعد عنه، حينها، بسبع نقاط.

وفي مباراة أخرى، يستضيف وداد بوفاريك (المرتبة 13، 12ن)، الخاسر في "داربي المتيجة" امام غريمه أمل الاربعاء، نظيره شباب المشرية المنتشي بفوز كبير على الرائد السابق ترجي مستغانم، في موعد ستكون فيه أفضلية الأرض والجمهور في صالح الوداد، لكن المجريات قد تخفي مفاجآت للمتابعين.

==أولمبي آقبو في مهمة غير سهلة وثلاثي المطاردة للاقتراب منه==

في مجموعة وسط شرق، يحل الرائد، أولمبي آقبو (29 ن) ضيفا على وفاق سور الغزلان (المرتبة11، 12ن) في مهمة ليست بالهينة بالنسبة للمتصدر خصوصا وأنها ستكون خارج الديار وأمام منافس يلعب على تفادي السقوط.

وسيكون الملاحقان المباشران، شباب برج منايل (23ن) وشباب باتنة (23 ن) في مهمة متباينة بعيدا عن ملعبيهما. فـ"الكوكليكو" سيكونون أمام مهمة "في المتناول" نظريا عندما يحلون ضيوفا على متذيل الترتيب اتحاد الحراش (8 ن) الذي يبدو وأنه بات يسير "بخطى ثابتة" نحول النزول، في الوقت الذي سيكون فيه "الكاب" على موعد جدي أمام المضيف نجم التلاغمة، "المفعم" بالفوز خارج الديار أمام مولودية العلمة.

وعلى عكس ذلك، سيدخل فريق مولودية باتنة (المركز 4، 22ن) مباراته أمام الضيف مولودية قسنطينة (المركز6، 19ن)، وهو منتعش بفوز ثمين خارج قواعده أمام الملاحق شباب برج منايل، في الوقت الذي يلعب فيه "الموك" بمعنويات منحطة بتعثره على أرضه قبل هذه الجولة، وهو ما سيصعب من مهمته في تحقيق نتيجة ايجابية أمام "البوبية".

من جهته، يسعى اتحاد خميس الخشنة (المرتبة 5، 19 ن) الى استعادة ديناميكيته التي فقدها إثر سلسلة النتائج السلبية، إلا أن المهمة ستكون نوعا ما صعبة أمام ضيف بدأ يعود الى الواجهة، وهو اتحاد عنابة (الصف الـ14، 10 ن) صاحب انتصارين متتاليين أحدهما خارج الديار.

وعلى مستوى الاندية المهددة بالنزول، تعول جمعية عين مليلة (الصف 15، 9 ن) على الفوز أمام الضيف أولمبي المقرن (المركز 10، 13ن) للخروج من "المنطقة الحمراء"، خصوصا وأن الفريق يحتل المركز ما قبل الاخير أمام منافس يطمح هو الآخر الى الابتعاد أكثر عن الخطر.

نفس النوايا تحذو جمعية الخروب (المرتبة 13، 10 ن)، فبعد التعادل بطعم الفوز على ميدان المتصدر أولمبي آقبو، يريد "الخروبية" استعادة نشوة الفوز بعد أربع جولات "عجاف"، أمام الضيف هلال شلغوم العيد (المركز7، 18 ن).

وفي لقاء آخر ستكون مولودية العلمة (المرتبة 12، 10ن)، المثقلة بـ"هموم" النتائج السيئة، أمام سفرية صعبة عندما تنزل ضيفة على اتحاد ورقلة (الصف 9، 14ن)، في مقابلة تبدو أنها ستسير حسب "رغبة" الفريق المحلي، مما قد يعقد من وضعية "البابية" التي لا خيار لها سوى الفوز للابتعاد من مراكز السقوط.

وإذا كانت هذه الجولة قد تم تقديمها لأول مرة استثناء الى منتصف النهار، بسبب مباراة المنتخب الجزائري أمام بوركينافاسو ضمن الجولة الثانية لكأس افريقيا للأمم بكوت ديفوار، فإن خمس مباريات منها ستقام دون جمهور، اثنين في مجموعة وسط-غرب، وثلاثة لقاءات أخرى في مجموعة وسط-شرق.