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كأس افريقيا للأمم 2023 : المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الغاني (2 ـ 2) 

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 09:00     الفئـة : رياضــة
كأس افريقيا للأمم 2023 : المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الغاني (2 ـ 2) 

أبيدجان - تعادل المنتخب المصري مع نظيره الغاني 2 ـ 2 في المباراة التي جرت بينهما امس الخميس في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والمقامة حاليا في كوت ديفوار .

وتقدم المنتخب الغاني أولا بواسطة محمد قدوس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول والذي شهد خروج نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح للإصابة.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب المصري من ادراك التعادل بواسطة عمر مرموش في الدقيقة 69 .. ولكن أعاد قدوس التقدم للمنتخب الغاني من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71 . وبعد ثلاث دقائق نجح مصطفى محمد في تحقيق التعادل مرة أخرى للمنتخب المصري ليحرز هدفه الثاني في النسخة الحالية للبطولة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر، الذي تعادل مع موزمبيق 2 / 2 في الجولة الأولى إلى نقطتين في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب الرأس الأخضر (المتصدر)، الذي يواجه موزمبيق، الذي يمتلك نقطة وحيدة أيضا اليوم الجمعة في الجولة ذاتها.

في المقابل، حصل منتخب غانا على أول نقطة في مشواره بالبطولة، بعد خسارته 1 / 2 في الجولة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر يوم الأحد الماضي.

وفي الجولة الثالثة المقررة يوم الاثنين المقبل يلعب منتخب مصر مع منتخب الرأس الأخضر فيما تلعب غانا مع موزمبيق في نفس الجولة.

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس افريقيا للأمم 2023 : المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الغاني (2 ـ 2) 
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 09:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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