كأس افريقيا للأمم-2023 : نيجيريا تطيح بالبلد المنظم كوت ديفوار (1-0)

وسجل هدف الفوز لـ"السوبر ايغلز" قائد الفريق، ويليام تورست إيكونغ، في الدقيقة (55) عن طريق ضربة جزاء.
ومعلوم أن هذه المقابلة أدارها الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، والذي اختير مؤخرا من طرف الفيفا حكما دوليا لسنة 2024 رفقة 23 حكما جزائريا آخرا.
وعن نفس المجموعة، كان منتخب غينيا الاستوائية قد فاز في وقت سابق اليوم الخميس ايضا على غينيا بيساو بواقع (4-2).
وجاءت اهداف غينيا الاستوائية عن طريق ايميليو نزوي (21 و51 و61) وجوزي انطونيو ميرندا (46) فيما وقع ايستبان فيرنانديز ضد مرماه (37) وزي توربو (90+3) هدفي غينيا بيساو.
وكانت غينيا الاستوائية قد تعادلت مع نيجيريا في الجولة الاولى (1-1) فيما انهزم منتخب غينيا بيساو امام كوت ديفوار (0-2).
وعلى اثرها، تتصدر كل من نيجيريا وغينيا الاستوائية المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما تحتل كوت ديفوار الصف الثالث ب3 نقاط، بينما تتذيل غينيا بيساو الترتيب بدون رصيد.
ولحساب الجولة الثالثة عن هذه المجموعة، تتبارى يوم الاثنين المقبل، نيجيريا مع غينيا بيساو، فيما ستكون "فيلة" كوت ديفوار أمام موعد صعب مع غينيا الاستوائية.
وضعية المجموعة الاولى :
الترتيب نقاط لعب
- غينيا الاستوائية 4 2
--. نيجريا 4 2
- كوت ديفوار 3 2
- غينيا بيساو 0 2.