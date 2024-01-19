كأس أمم إفريقيا-2023 /المجموعة الرابعة/: أصداء من مدينة بواكي

بواكي (كوت ديفوار) - أصداء استقتها "وأج" من مدينة بواكي التي تحتضن مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير)، التي تضم كل من : الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا و أنغولا:

-بوركينافاسو: التحق مئات المناصرين البوركينابيين اليوم الخميس بمدينة بواكي من أجل حضور مقابلة بوركينافسو- الجزائر المقررة يوم السبت (00ر15 سا) بملعب السلام. وتنقل عشاق منتخب "الخيول" إلى بواكي عن طريق الحافلات قادمين من المدن الحدودية مع كوت ديفوار. ويتوقع حضور جماهيري غفير لأنصار المنتخب البوركينابي بالنظر إلى الجالية الكبيرة المقيمة بالأراضي الإيفوارية.

-سرية: فرض الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي طابع السرية المطلقة على الثلاث حصص التدريبية الأخيرة للتشكيلة الوطنية ببواكي. وهو الأمر الذي لم يعجب أنصار "الخضر" المتواجدين في عين المكان. "كنا نرغب في حضور جزء من تدريبات الفريق الوطني من أجل تشجيع اللاعبين تحسبا لمواجهة بوركينافاسو"، قال أحد المناصرين القادمين من مدينة سيق (معسكر) .

-طقس: من المنتظر أن يجري لقاء المجموعة الرابعة الذي سيلعب يوم السبت بين بوركينافاسو والجزائر (00ر14 سا / بالتوقيت المحلي) تحت درجة حرارة قد تقارب 38 درجة مئوية. وفي اللقاءات التي تلعب في هذا التوقيت، يمنح الحكم الرئيسي فترتي توقف لشرب المياه لفائدة اللاعبين في كل شوط.

-ندوة صحفية: سينشط المدرب الوطني جمال بلماضي ولاعب الوسط اسماعيل بن ناصر يوم الجمعة الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء الحاسم ضد بوركينافاسو، على الساعة 00ر12 (بالتوقيت الجزائري) بملعب السلام في بواكي. ومن جانب فريق "الخيول" المدرب هوبرت فيلود سينشط بدوره الندوة الصحفية الخاصة بمنتخبه على الساعة 45ر12 بمعية مدافعه ايسوفو دايو.

-أنغولا: فتح المنتخب الأنغولي حصته التدريبية التي جرت بالثانوية الكلاسيكية لبواكي اليوم الخميس لرجال الإعلام لمدة 15 دقيقة، ناهيك عن تنظيمه منطقة مختلطة مع الصحفيين في نهاية المران. بالمقابل اختارت بقية منتخبات المجموعة الرابعة (الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا) الغلق التام و العمل في سرية عن ممثلي وسائل الإعلام.

-زياني: يتواجد اللاعب الدولي السابق للمنتخب الجزائري، كريم زياني، منذ بضعة أيام ببواكي إثر دعوة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، حيث سيكون حاضرا يوم السبت بالمنطقة المختلطة مع الصحفيين بملعب السلام (00ر14 بالتوقيت الجزائري). وسيكون نجم الخضر سابقا بمعية موموني دغانو (بوركينافاسو)، سليمان ابراهيم (موريتانيا) و فابريس السيبياد مايكون (أنغولا).

- تغيير: وفق طلب تقدمت به الاتحادية الجزائرية للكونفدرالية، تم تقديم موعد الحصة التدريبية ليوم الجمعة التي كانت مقررة على الساعة 30ر15 (التوقيت المحلي) بساعة كاملة (30ر14 سا).

-منطقة المشجعين: تجمع المناصرون الإيفواريون بمدنية بواكي عل مستوى منطقة المشجعين التي تحتوي على ثلاث شاشات عملاقة المتواجدة بساحة السلام، من أجل متابعة الصدام الذي يجمع منتخبهم ضد نيجيريا (جاري حاليا) بملعب الحسن وتارا.

وفي حال تحقيق منتخب "الفيلة" للانتصار فسيضمنون صعودهم إلى الدور ثمن النهائي.