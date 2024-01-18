كأس إفريقيا للأمم 2023: بتسجيله ثلاثية، "نسووي" أفضل لاعب في لقاء غينيا الإستوائية وغينيا بيساو

و حقق منتخب غينيا الاستوائية أكبر انتصارات المنافسة حتى الآن، بالفوز على منتخب غينيا بيساو بنتيجة 4-2، اليوم الخميس، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للمنافسة القارية.
و نجح إيميلو نسووي في تسجيل ثلاثة أهداف من رباعية منتخب بلاده في لقاء اليوم، ليحرز "الهاتريك" الأول في نهائيان كأس إفريقيا للأمم 2023، ويتوج عقب اللقاء بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
و بعد تسجيله ثلاثة أهداف اعتلى "نسووي" صدارة ترتيب هدافي البطولة متفوقا على السنغالي لامين كامارا الذي أحرز هدفين في مواجهة منتخب بلاده امام غامبيا (3-0).