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كأس إفريقيا للأمم 2023: فوز عريض لغينيا الإستوائية على غينيا بيساو (4-2)

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 18:52     الفئـة : رياضــة

أبيدجان - فاز منتخب غينيا الإستوائية على نظيره لغينيا بيساو بنتيجة (4-2) الشوط الأول (1-1) يوم الخميس لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لنهائيات كاس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024)، بملعب -الحسان واتارا- بمدينة إيبيمبي بكوت ديفوار.

و تألق قائد فريق غينيا الاستوائية, إيميليو نسو (34 سنة), بشكل لافت بتسجيله ثلاثية في الدقائق (د 21 و 51 و 61) تاركا الهدف الرابع لزميله جوزات ميراندا (د 46) فيما جاء هدفا غينيا بيساو بواسطة إستيبان أوبينانغ ضد مرماه (د 37) و زي توربو (90+3).

و بهذا الفوز, يكون منتخب غينيا الاستوائية قد قطع خطوة حاسمة نحو التأهل للدور ثمن النهائي, حيث يتصدر مؤقتا المجموعة الأولى برصيد اربع نقاط  أمام كوت ديفوار (3 ن), نيجيريا (1 ن) و غينيا بيساو بدون رصيد تكون قد ودعت المناسبة.

و تجري لاحقا (سا 00ر18) المباراة الثانية عن نفس المجموعة, بين منتخبي كوت ديفوار و نيجيريا.

 

نتائج اليوم الخميس:

 

غينيا الاستوائية - غينيا بيساو     4 - 2

كوت ديفوار - نيجيريا     (سا 00ر18)

 

وضعية المجموعة الأولى :

 

الترتيب              نقاط           لعب

  1. غينيا الاستوائية 4 2
  2. كوت ديفوار 3 1
  3. نيجيريا 1 1
  4. غينيا بيساو 0 2

 

 

مباريات متبقية :

 

22 يناير  (00ر18) : غينيا بيساو - نيجيريا

22 يناير  (00ر18) : غينيا الاستوائية - كوت ديفوار

 

ملاحظة : يتأهل صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست, الى الدور ثمن النهائيلهذه المنافسة.

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 19:04
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كأس إفريقيا للأمم 2023: فوز عريض لغينيا الإستوائية على غينيا بيساو (4-2)
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 18:52     الفئـة : رياضــة   شارك

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